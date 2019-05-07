Эксперты объяснили, чем конкретно принц Гарри мог помочь рожающей Меган Маркл

Эксперты единодушны во мнении: Меган Маркл повезло, что на ее родах присутствовал принц Гарри. По их мнению, он обладает всеми качествами и достаточным опытом, чтобы не свалиться в обморок в ответственный момент и поддержать жену, пока она производила на свет младенца.

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Сара Робинсон из компании Doula UK рассказала, что у Гарри репутация заботливого и доброго человека. Он обладает хорошим чувством юмора и умеет создать позитивный настрой, что немаловажно.

Эксперт считает, что Гарри вполне мог составить плейлист из любимых песен Меган, которые включал во время родов, чтобы отвлечь жену и помочь ей расслабиться. Он заботился о ее настроении и всячески поддерживал.

Принц периодически покидал родильную палату, чтобы пройтись и успокоиться, но это совершенно естественно для мужчины в такой момент.

Эксперт в области акушерства и йоги Клэр Мэддалена добавила, что так как у принца имеется военный опыт, то он умеет справляться с эмоциями. Она уверена, что во время родов внук королевы сохранял спокойствие и присутствие духа, пишет Hello!.