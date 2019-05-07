А мы и не знали: Виктория Боня поделилась секретами ухода за длинными волосами

Весной многих тянет на перемены. Так, в начале апреля Виктория Боня стала обладательницей роскошных длинных волос. О том, что бывшая участница «Дома-2» сделала наращивание, она сама рассказала на своей странице в Instagram.

Теперь же Боня решила поделиться с подписчицами небольшими секретами того, как она ухаживает за локонами.

«Например, для получения длинных прямых прядей необходимо сначала создать прямой пробор и высушить волосы феном. После чего, каждую прядь протянуть на расческу, и только потом разгладить утюжком для волос (предварительно нанеся специальный защитный спрей)», – написала Виктория у себя в Instagram, опубликовав видео из салона красоты в Киеве.

Боня пообещала, что после этих нехитрых манипуляций у подписчиц должны получиться идеально ровные и прямые пряди. Впрочем, многие тут же написали, что советы банальные и их знает почти каждая.

больше по теме Виктория Боня хочет взять ребенка из детского дома При этом звезда готова пойти на такой шаг только после того, как выйдет замуж.

В комментариях к посту светская львица также поделилась новостью — к осени в магазинах должна появиться серия помад из ее коллекции.

Напомним, совсем недавно Виктория Боня перечислила правила красивой девушки. Стоит отметить, что среди них не оказалось строгого соблюдения диет.