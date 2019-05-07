Смелая фотосессия Джанабаевой покорила Дениса Клявера

В начале апреля бывшей участнице группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой исполнилось 40 лет. К слову, певица выглядит моложе. Она любит подчеркивать фигуру облегающими платьями — может себе позволить. Так, несколько дней назад на фестивале «Жара» артистка появилась в сверкающем голубом платье на одно плечо.

Похоже, супруга Валерия Меладзе также успела принять участие в откровенной фотосессии. Накануне она приехала в Тоскану с возлюбленным и поделилась весьма провокационным фото. В кадре певица позирует в бирюзовом шелковом костюме с роскошным декольте. Из-под причудливой блузки выглядывала грудь Альбины, которая сразу бросилась в глаза мужской части ее подписчиков.«На Лазурном… Расскажите, какое море у вас любимое?» — поинтересовалась звезда.

Похоже, что вопрос артистки многие даже не заметили. Не смог удержаться от комплиментов и Денис Клявер. «Вах», — написал он и добавил эмоджи в виде пламени. Оценила снимок и Вера Брежнева. Поклонники сошлись во мнении, что этот образ идет Джанабаевой. «Очень красивый костюм, вам очень идёт Альбина», «Какая красивая вы тут», «Шикарная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Альбина состоит в браке с Меладзе. У них подрастают два сына. Первое время влюбленные скрывали свои отношения, но теперь все чаще вместе появляются на публике. Многие считают, что певица увела музыканта из семьи. Самой Джанабаевой слухи вокруг ее персоны надоели. Она заявила, что не собирается никого ни в чем переубеждать. Ранее артистка отмечала, что счастье любит тишину.