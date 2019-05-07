Татьяна Васильева отказалась от расследования смерти Ирины Цывиной

Актриса Ирина Цывина скончалась 18 апреля в собственной квартире. Тело 55-летней артистки обнаружил ее сын Евгений. Многим обстоятельства ухода из жизни звезды показались странными, а ее подруга Татьяна Васильева, по слухам, вознамерилась эксгумировать тело вдовы Евгения Евстигнеева, чтобы провести собственное расследование случившегося.

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Сложившуюся ситуацию прокомментировала сама Васильева. В интервью порталу Teleprogramma.pro она заверила, что не имеет никакого отношения к расследованию, которым должны заниматься правоохранительные органы и родственники Цывиной.

«Боже упаси эксгумировать Иру! Даже не могу слышать ничего про эксгумацию. Это не мое дело. Понятия не имею, откуда может такое идти!» – заявила Васильева.

По результатам предварительной экспертизы, Ирина Цывина умерла во сне от кардиомиопатии – опасного состояния сердца, которое может возникать, в том числе, из-за алкозависимости. По словам адвоката скончавшейся актрисы Юлии Вербицкой, следствие установило, что смерть артистки не носила насильственный характер.

«Говорить о том, что уголовное дело возбуждено, мы не можем», – сообщила юрист.

Ранее Татьяна Васильева рассказывала, что в последнее время мало общалась с Ириной Цывиной, но подруга была и остается огромной частью ее жизни. Актриса призналась: она жалеет, что ее не было рядом с приятельницей в ее последние дни. Может быть, она смогла бы спасти Ирину.