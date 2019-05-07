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Татьяна Васильева отказалась от расследования смерти Ирины Цывиной

Актриса не собирается эксгумировать тело вдовы Евстигнеева.

Татьяна Васильева отказалась от расследования смерти Ирины Цывиной
Татьяна Васильева не собирралась эксгумировать тело Цывиной. Фото: globallookpress

Актриса Ирина Цывина скончалась 18 апреля в собственной квартире. Тело 55-летней артистки обнаружил ее сын Евгений. Многим обстоятельства ухода из жизни звезды показались странными, а ее подруга Татьяна Васильева, по слухам, вознамерилась эксгумировать тело вдовы Евгения Евстигнеева, чтобы провести собственное расследование случившегося.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала сама Васильева. В интервью порталу Teleprogramma.pro она заверила, что не имеет никакого отношения к расследованию, которым должны заниматься правоохранительные органы и родственники Цывиной.

«Боже упаси эксгумировать Иру! Даже не могу слышать ничего про эксгумацию. Это не мое дело. Понятия не имею, откуда может такое идти!» – заявила Васильева.

По результатам предварительной экспертизы, Ирина Цывина умерла во сне от кардиомиопатии – опасного состояния сердца, которое может возникать, в том числе, из-за алкозависимости. По словам адвоката скончавшейся актрисы Юлии Вербицкой, следствие установило, что смерть артистки не носила насильственный характер.

«Говорить о том, что уголовное дело возбуждено, мы не можем», – сообщила юрист.

Ранее Татьяна Васильева рассказывала, что в последнее время мало общалась с Ириной Цывиной, но подруга была и остается огромной частью ее жизни. Актриса призналась: она жалеет, что ее не было рядом с приятельницей в ее последние дни. Может быть, она смогла бы спасти Ирину.

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Татьяна Васильева отказалась от расследования смерти Ирины Цывиной
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