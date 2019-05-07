Сын Меган и Гарри родился в один день с их близким другом

Появление первенца принца Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждала вся Британия. Многие были уверены, что ребенок может родиться в тот же день, что и принцесса Шарлотта — 2 мая. Однако счастливое событие произошло четыре дня спустя.

Любопытно, что 6 мая родился и голливудский актер Джордж Клуни. Накануне ему исполнилось 58 лет.

Вдвойне приятен тот факт, что Клуни является близким другом августейшей четы — вместе со своей супругой Амаль он присутствовал на свадьбе Гарри и Меган.

Более того, когда в СМИ велись бесконечные нападки на Меган, Клуни встал на защиту герцогини и обвинил хейтеров в несправедливом отношении к ней после того, как она стала членом королевской семьи.

Тем временем его жена Амаль присутствовала на празднике бейби-шауэр Маркл в Нью-Йорке. Поэтому нет никаких сомнений, что оба супруга очень рады появлению на свет первенца у своих друзей.

Еще одна деталь: первенец герцогов Сассекских и принцессы Шарлотты родились под знаком Тельца.

больше по теме Астролог предсказала судьбу сына принца Гарри и Меган Маркл По мнению предсказательницы Лизы Стардаст, мальчик захочет внести изменения в размеренную жизнь королевской семьи.

Считается, что люди, рожденные под этим знаком зодиака, обладают такими качествами, как мудрость, лояльность, терпение и рассудительность, пишет Hello!