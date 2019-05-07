НОВОСТИ

«Максим всегда хотел быть летчиком»: отец погибшего бортпроводника рассказал о герое

Парень хотел поступить в летное училище, но его не взяли в силу возраста.

«Максим всегда хотел быть летчиком»: отец погибшего бортпроводника рассказал о герое
Максим Матвеев с бортпроводницами / ВКОНТАКТЕ

5 мая всю страну поразила страшная трагедия — в московском аэропорту «Шереметьево» после неудачной посадки загорелся самолет, в результате погиб 41 человек. Среди жертв катастрофы оказался 21-летний бортпроводник Максим Моисеев. Храбрый парень ценой жизни спас других пассажиров.

В тот роковой день Максим должен был обслуживать бизнес-класс, однако в последний момент решил поменяться с коллегами и ушел в «хвост» самолета.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с Анатолием Каревым. Мужчина воспитал Максима с трехлетнего возраста, фактически заменив ему родного отца.

«Он вырос в семье милиционеров. Воспитывали мы его правильно: он пошел учиться в кадетскую школу, как его дед и родители. Сейчас и средний сын также по традиции учится в кадетской школе. Максим всегда хотел быть летчиком», – рассказал Карев.

После окончания учебы Максим хотел поступить в летное училище, но его не взяли в силу возраста — тогда ему не исполнилось и 18. Позже парень ушел в армию, а после службы поступил на второй курс университета гражданской авиации в Петербурге. Максим вскоре устроился работать бортпроводником — его мечта летать сбылась.

К несчастью, жизнь парня оборвалась слишком рано — 24 апреля Моисеев отмечал 21-летие, а 5 мая его не стало.

Вам может быть интересно:

Запашный встал на защиту пилотов потерпевшего катастрофу в Шереметьево лайнера Алена Водонаева оказалась под капельницей "Летели тремя самолетами": Ирина Дубцова впала в панику во время перелета

Тэги:

Sukhoi Superjet 100Авиакатастрофа в ШереметьевоМаксим МоисеевПожар в ШереметьевосамолетШереметьево
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Максим всегда хотел быть летчиком»: отец погибшего бортпроводника рассказал о герое
Интересно?
Поделись с друзьями: