«Максим всегда хотел быть летчиком»: отец погибшего бортпроводника рассказал о герое

Парень хотел поступить в летное училище, но его не взяли в силу возраста.

5 мая всю страну поразила страшная трагедия — в московском аэропорту «Шереметьево» после неудачной посадки загорелся самолет, в результате погиб 41 человек. Среди жертв катастрофы оказался 21-летний бортпроводник Максим Моисеев. Храбрый парень ценой жизни спас других пассажиров.

В тот роковой день Максим должен был обслуживать бизнес-класс, однако в последний момент решил поменяться с коллегами и ушел в «хвост» самолета.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с Анатолием Каревым. Мужчина воспитал Максима с трехлетнего возраста, фактически заменив ему родного отца.

«Он вырос в семье милиционеров. Воспитывали мы его правильно: он пошел учиться в кадетскую школу, как его дед и родители. Сейчас и средний сын также по традиции учится в кадетской школе. Максим всегда хотел быть летчиком», – рассказал Карев.

После окончания учебы Максим хотел поступить в летное училище, но его не взяли в силу возраста — тогда ему не исполнилось и 18. Позже парень ушел в армию, а после службы поступил на второй курс университета гражданской авиации в Петербурге. Максим вскоре устроился работать бортпроводником — его мечта летать сбылась.

К несчастью, жизнь парня оборвалась слишком рано — 24 апреля Моисеев отмечал 21-летие, а 5 мая его не стало.