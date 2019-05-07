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Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили дочери смотреть сериал

Юная актриса сможет посмотреть кровавую сагу полностью только после того, как ей исполнится 18 лет.

Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили дочери смотреть сериал
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

15-летняя Белла Рамзи запомнилась зрителю в «Игре престолов» по роли Лиллианы Мормонт. В то время как поклонники кровавой саги знают все сюжетные линии практически наизусть, сама юная актриса ее практически не видела.

На днях звезда призналась, что родители наложили запрет на просмотр сериала. Белла видела лишь несколько эпизодов и полностью сможет посмотреть его лишь по достижении 18 лет. Семья актрисы запретила смотреть «Игру престолов» из-за сцен с насилием и сексом.

Тем не менее, Рамзи все же удалось увидеть несколько серий седьмого сезона. Однако просмотр проходил под контролем мамы и папы, которые закрывали экран во время неподобающих сцен.

Несмотря на такие строгие меры, сама Белла снялась в чрезвычайно жестоком эпизоде в третьей серии восьмого сезона. Она погибла, раздавленная рукой великана-зомби во время осады Винтерфелла. Рамзи отметила, что ее персонаж погиб достойно — перед смертью она выколола глаз своему врагу при помощи меча из драконьего стекла.

Это, по ее мнению, помогло спасти другие жизни. Примечательно, что этот эпизод родители Беллы посмотреть ей позволили, пишет The Sun.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что юная актриса сериала стала послом благотворительной программы принца Уильяма.

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"Игра Престолов - 8"
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Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили дочери смотреть сериал
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