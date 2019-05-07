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Ребенок Меган Маркл может положить конец конфликту в королевской семье

Первенец должен сблизить принца Гарри с братом, а его жену – с Кейт Миддлтон.

Ребенок Меган Маркл может положить конец конфликту в королевской семье
Сын принца Гарри может помирить королевскую семью. Фото: globallookpress

Пока британцы с нетерпением ждут, когда принц Гарри и Меган Маркл опубликуют первые фотографии малыша, супруги продолжают принимать тысячи поздравлений с рождением сына. Одними из первых новоиспеченных родителей поздравили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Многие поклонники тут же подумали, что у малыша Сассекского уже есть одна очень важная миссия.

Первенец Гарри и Меган может положить конец затяжному конфликту в королевской семье, слухи о котором не утихают много месяцев. Сообщалось, что Миддлтон недолюбливает Маркл из-за ее жесткого характера и привычки пренебрежительно обращаться с прислугой, а внуки Елизаветы II в последнее время не ладят друг с другом по самым разным причинам.

В своем официальном аккаунте Kensington Royal принц Уильям и его жена сообщили, что «с нетерпением ждут встречи» с новорожденным племянником. Как отмечает портал News, именно этот малыш может стать связующим звеном между двумя королевскими парами.

Герцог и герцогиня Сассекские покинули Кенсингтонский дворец, однако их поместье Фрогмор-хаус находится всего в получасе езды от резиденции принца Уильяма и его семьи. С появлением ребенка у Меган и многодетной мамы Кейт появилось намного больше общего. Принц Джордж, принцесса Шарлотта, а особенно маленький принц Луи смогут стать лучшими друзьями для их кузена, и тогда отношения «великолепной четверки», как называют принцев и их жен британцы, непременно наладятся.

Напомним, имя сына принца Гарри и Меган Маркл пока неизвестно. Согласно официальным сообщениям, мама и малыш чувствуют себя хорошо, а счастливый отец уже успел дать первое после родов супруги интервью.

«Я очень рад сообщить, что у Меган и у меня сегодня рано утром родился мальчик. Очень здоровый мальчик», – отметил Гарри.

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Ребенок Меган Маркл может положить конец конфликту в королевской семье
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