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Фото папарацци: 13-летняя дочь Хита Леджера резко набрала вес

Девочка ведет обычную для подростка жизнь.

Фото папарацци: 13-летняя дочь Хита Леджера резко набрала вес
Хит Леджер / Кадр из интервью на YouTube

Семья голливудского актера Хита Леджера старается тщательно оберегать его единственную дочь — Матильду — от внимания прессы. Однако на днях репортеры засняли 13-летнюю девочку вместе с ее матерью Мишель Уильямс на прогулке в Нью-Йорке.

Последний раз фотографии Матильды Леджер появлялись в прессе достаточно давно, теперь дочь известного актера заметно повзрослела. Пользователи отмечают, что девушка переживает довольно типичную подростковую проблему, связанную с колебаниями веса.

Как пишет журнал Hello, о жизни наследницы актера известно не так много — она учится в школе, общается с друзьями, и пока что совсем не стремится к звездной карьере.

Фотографии 13-летней Мишель появились на некоторых фанатских страницах, посвященных памяти Хита Леджера в соцсети Instagram.

Напомним, Хит Леджер, получивший большую известность по фильмам «Горбатая гора» и «Темный рыцарь», умер в 2008 году в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 28 лет. За несколько месяцев до этого актер расстался с Мишель Уильямс, матерью Матильды. С актрисой он прожил три года, а затем пара объявила о разрыве. Мишель после этого успела выйти замуж, но брак продлился недолго и закончился разводом.

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Тэги:

дочьМишель УильямспапарацциХит Леджер
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Фото папарацци: 13-летняя дочь Хита Леджера резко набрала вес
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