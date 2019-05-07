Катерина Шпица и сын Барановской стали звездами клипа Дианы Арбениной

Диана Арбенина и коллектив «Ночные снайперы» представили поклонникам клип на новую композицию «#Рингтоном». В ролике, сюжет которого получился по-настоящему увлекательным, снялись актеры Катерина Шпица и Максим Дрозд.

В клипе появляются три основных героя – рок-звезда, сыгранная самой Арбениной, ее охранник и поклонница. Основной целью создателей проекта было показать образ певицы с разных сторон: как сильную личность, творца, маму и обычную женщину. Все эти грани делают артистку не иконой музыки, а настоящим, живым человеком.

В роли детей Арбениной на экране появляются дочь Доктора Зубаревой Даниэла, а также сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Артем. Кроме того, на одном из концертов группы артистки в съемках были задействованы питерские фанаты Дианы, а сама она помогала разработать идею клипа и сценарий, что случается нечасто.

Ранее звезда поблагодарила поклонников за поддержку ее творчества и многолетнюю преданность.