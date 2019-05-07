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Катерина Шпица и сын Барановской стали звездами клипа Дианы Арбениной

Певица и коллектив «Ночные снайперы» выпустили видео на популярную композицию «#Рингтоном».

Катерина Шпица и сын Барановской стали звездами клипа Дианы Арбениной
Диана Арбенина представила поклонникам новый клип. Фото: кадр со съемок клипа «#Рингтоном».

Диана Арбенина и коллектив «Ночные снайперы» представили поклонникам клип на новую композицию «#Рингтоном». В ролике, сюжет которого получился по-настоящему увлекательным, снялись актеры Катерина Шпица и Максим Дрозд.

В клипе появляются три основных героя – рок-звезда, сыгранная самой Арбениной, ее охранник и поклонница. Основной целью создателей проекта было показать образ певицы с разных сторон: как сильную личность, творца, маму и обычную женщину. Все эти грани делают артистку не иконой музыки, а настоящим, живым человеком.

Фото: кадр со съемок клипа «#Рингтоном»

В роли детей Арбениной на экране появляются дочь Доктора Зубаревой Даниэла, а также сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Артем. Кроме того, на одном из концертов группы артистки в съемках были задействованы питерские фанаты Дианы, а сама она помогала разработать идею клипа и сценарий, что случается нечасто.

Фото: кадр со съемок клипа «#Рингтоном»
Фото: кадр со съемок клипа «#Рингтоном»

Ранее звезда поблагодарила поклонников за поддержку ее творчества и многолетнюю преданность.

«Подозреваю, это будет один из самых хрестоматийных клипов о рок-звездах, который максимально правильно и честно расскажет о том, как я живу», – говорит Арбенина.

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Диана АрбенинаклипНочные Снайперы
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Катерина Шпица и сын Барановской стали звездами клипа Дианы Арбениной
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