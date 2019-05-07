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Невеста актера Игоря Стама публично уличила его в неверности

Девушка обнаружила в квартире избранника привлекательную блондинку.

Невеста актера Игоря Стама публично уличила его в неверности
Игорь Стам. фото: instagram.com/stamigor/

35-летний Игорь Стам — актер театра и кино. Когда-то он снялся в эпизоде сериала «Бедная Настя». Потом зрители смогли увидеть его в ряде других кинолент. О своей личной жизни он предпочитает не говорить. Оказалось, что привлекательный артист ранее был женат, но предал возлюбленную. Теперь у него есть новая невеста, но девушка подозревает, что ее тоже обманывают.

Ради Марии Златорунской Игорь бросил супругу и двоих детей. Через год он сделал новой избраннице предложение. Влюбленные решили сыграть свадьбу в мае, когда купят себе жилье. Однако недавно девушка актера узнала, что он уже приобрел квартиру и поселил в ней другую. Сам мужчина заверил, что это его дальняя родственница Ксения, которую он на время приютил. Мария не верит жениху и вызвала его пройти проверку на детекторе лжи.

В эфире передачи «На самом деле» девушка Стама поделилась своими подозрениями. «Мы с Игорем живем вместе чуть больше года. Так вышло, что он ушел от своей жены ради меня. Я опасаюсь, что эта ситуация повторится», — призналась Мария. Она пояснила, что ведет финансовую отчетность и однажды наткнулась на квитанцию о долге за квартиру. Сначала возлюбленная актера решила, что жених приготовил для нее сюрприз, но когда она наведалась туда, то встретила привлекательную блондинку.

Мария заподозрила жениха в неверности. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Игорь сразу опроверг все обвинения. «Я никогда не изменял своей невесте. Маруся является тем человеком, которого я по-настоящему люблю. Это осознанная для меня любовь», — заявил актер.

«Ксюше 28 лет. Эта девушка является внучатой племянницей моего отца, о которой долгое время ничего не знал», — пояснил мужчина. По его словам, он ничего не говорил о приезде Ксении, чтобы избежать ревности со стороны невесты.

Во время общения с ведущим Игорь признался, что не делал предложение своей возлюбленной. Оказалось, что Мария неправильно восприняла фото, которое ей актер прислал со съемок. В кадре он позирует у школьной доски с надписью: «Мария, ты выйдешь за меня?». Мужчина заверил, что это его персонаж позвал замуж учительницу, тeзку его девушки, а Златорунская приняла все всерьез.

Игорь признался в любви Марии. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Когда в студии появилась Ксения, то эксперты устроили ей допрос. Девушка заверила, что почти не бывала в Москве до ноября 2018 года, но выяснилось, что это неправда. И в Калининграде она не росла, хотя утверждала обратное. Гостей поразило то, что сам Игорь заявлял, что отец просил его приютить девушку, но и это оказалось ложью. Родитель актера Владимир Валентинович пытался скрыть, что испытывает неприязнь к избраннице сына.

Ксения выдала тайну. фото: кадр из передачи «На самом деле»

К удивлению экспертов, квартирантка оказалась не родственницей отца Игоря, а любовницей, как и предполагала Мария. Папа всего лишь покрыл тайную связь наследника. «Он от жены ко мне ушел и купил мне квартиру здесь! И мы там собираемся жить», — заявила Ксения. Признание девушки вывело из себя Стама. Он начал говорить на повышенных тонах.

«Да, в шоке все», — подвел итог ведущий Дмитрий Шепелев.

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Игорь СтамПрограмма "На самом деле"
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Невеста актера Игоря Стама публично уличила его в неверности
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