Невеста актера Игоря Стама публично уличила его в неверности

35-летний Игорь Стам — актер театра и кино. Когда-то он снялся в эпизоде сериала «Бедная Настя». Потом зрители смогли увидеть его в ряде других кинолент. О своей личной жизни он предпочитает не говорить. Оказалось, что привлекательный артист ранее был женат, но предал возлюбленную. Теперь у него есть новая невеста, но девушка подозревает, что ее тоже обманывают.

Ради Марии Златорунской Игорь бросил супругу и двоих детей. Через год он сделал новой избраннице предложение. Влюбленные решили сыграть свадьбу в мае, когда купят себе жилье. Однако недавно девушка актера узнала, что он уже приобрел квартиру и поселил в ней другую. Сам мужчина заверил, что это его дальняя родственница Ксения, которую он на время приютил. Мария не верит жениху и вызвала его пройти проверку на детекторе лжи.

В эфире передачи «На самом деле» девушка Стама поделилась своими подозрениями. «Мы с Игорем живем вместе чуть больше года. Так вышло, что он ушел от своей жены ради меня. Я опасаюсь, что эта ситуация повторится», — призналась Мария. Она пояснила, что ведет финансовую отчетность и однажды наткнулась на квитанцию о долге за квартиру. Сначала возлюбленная актера решила, что жених приготовил для нее сюрприз, но когда она наведалась туда, то встретила привлекательную блондинку.

Игорь сразу опроверг все обвинения. «Я никогда не изменял своей невесте. Маруся является тем человеком, которого я по-настоящему люблю. Это осознанная для меня любовь», — заявил актер.

«Ксюше 28 лет. Эта девушка является внучатой племянницей моего отца, о которой долгое время ничего не знал», — пояснил мужчина. По его словам, он ничего не говорил о приезде Ксении, чтобы избежать ревности со стороны невесты.

Во время общения с ведущим Игорь признался, что не делал предложение своей возлюбленной. Оказалось, что Мария неправильно восприняла фото, которое ей актер прислал со съемок. В кадре он позирует у школьной доски с надписью: «Мария, ты выйдешь за меня?». Мужчина заверил, что это его персонаж позвал замуж учительницу, тeзку его девушки, а Златорунская приняла все всерьез.

Когда в студии появилась Ксения, то эксперты устроили ей допрос. Девушка заверила, что почти не бывала в Москве до ноября 2018 года, но выяснилось, что это неправда. И в Калининграде она не росла, хотя утверждала обратное. Гостей поразило то, что сам Игорь заявлял, что отец просил его приютить девушку, но и это оказалось ложью. Родитель актера Владимир Валентинович пытался скрыть, что испытывает неприязнь к избраннице сына.

К удивлению экспертов, квартирантка оказалась не родственницей отца Игоря, а любовницей, как и предполагала Мария. Папа всего лишь покрыл тайную связь наследника. «Он от жены ко мне ушел и купил мне квартиру здесь! И мы там собираемся жить», — заявила Ксения. Признание девушки вывело из себя Стама. Он начал говорить на повышенных тонах.

«Да, в шоке все», — подвел итог ведущий Дмитрий Шепелев.