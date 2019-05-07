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Золото к лицу: «пятнистая» модель Винни Харлоу повторила карнавальный костюм Бейонсе

Девушка появилась на бале костюмов Met Gala-2019 в золотистом наряде, подчеркнувшем ее необычную внешность.

Золото к лицу: «пятнистая» модель Винни Харлоу повторила карнавальный костюм Бейонсе
Уинни Харлоу. Фото: instagram.com/winnieharlow/

Винни Харлоу является ярким примером того, как можно свои недостатки превратить в достоинства. У модели болезнь витилиго, которая выражается в нарушении пигментации. В результате на отдельных участках кожи из-за отсутствия меланина образуются светлые пятна.

Звезда не стала комплексовать и использовала свою «пятнистость» как козырь. Ее необычная «раскраска» привлекла букеров агентства, и теперь девушка является одной из самых востребованных моделей.

Харлоу стала одной из многих селебрити, которые посетили бал костюма Met Gala. Для фотоколла девушка выбрала золотистый карнавальный костюм, который обыграл ее необычный внешний вид и добавил ему шарм. В Instagram модель выложила несколько снимков с мероприятия.

В комментарии она написала, что обожает карнавал на Карибах и поэтому остановила свой выбор именно на таком наряде.

Поклонники оценили старания Винни. Большинство высказались, что в таком костюме она бесспорно стала бы королевой карнавальной ночи.

Однако нашлись и сетевые фэшн-эксперты, которые подметили, что в прошлом году в таком же образе появлялась Бейонсе. Впрочем, их замечание не охладило пыл фанатов модели. Они возразили, что это не делает Винни менее прекрасной.

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Met Gala-2019БейонсеВинни Харлоу
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Золото к лицу: «пятнистая» модель Винни Харлоу повторила карнавальный костюм Бейонсе
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