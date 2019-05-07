Поклонники обеспокоены излишней худобой Натальи Подольской

Наталья Подольская вместе с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Темой решила провести майские праздники на экзотическом острове Маврикий. Певица с удовольствием делится с подписчиками в соцсети Instagram живописными фотографиями из отпуска.

На большинстве снимков Подольская позирует вместе с сыном Артемом в ретро-купальнике с завышенной талией.

Впрочем, поклонники артистки в этот раз обратили внимание не столько на живописные виды Маврикия, сколько на излишнюю, по их мнению, худобу Натальи. О своих волнениях они поспешили написать ей в комментариях.

«Наташа, срочно нужно Вам поправиться! Ну очень Вы худенькая…», «Совсем исхудала… килограммчика три набрать — в самый раз!», «Не очень, «Наташа, худеть стоп!!!! Ну а купальник супер!!! Приятного отдыха», «Наталья, вы с сыном не кушаете что ли? Такие худые, как с Освенцима. Сына то кормите», «Кожа и кости. Некрасивое фото, неужели не видно», – отметили подписчики.

Сама Подольская не считает свою фигуру идеальной. Певица как-то обмолвилась, что стоит ей плотно поесть, как тут же предательски «вылезает» животик.

Напомним, что Пресняков с Подольской отправились на отдых в день трагедии, произошедшей в московском Шереметьево 5 мая. Звездная пара вылетала из этого же аэропорта, о чем Наталья рассказала в своем Instagram, выразив соболезнования семьям погибших.