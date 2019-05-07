Звезда сериала «Лучше, чем люди» Кирилл Кяро переживает из-за разлук с дочерью

Актер настолько занят, что видит малышку лишь по выходным. И то, если позволяет окно в графике.

Кирилл Кяро снялся более, чем в ста фильмах и сериалах. К 44-м годам эстонский актер сумел стать одной из ярких кинозвезд России, однако только сейчас осваивает свою самую главную роль – роль отца.

Кяро стал гостем нового выпуска программы «Однажды», которую можно будет увидеть на НТВ в субботу, 11 мая, в 16:20. Как рассказал актер, справляться с отцовскими обязанностями ему непросто. Маленькая дочка Мира и жена Юлия живут в Таллине, поэтому ему приходится использовать любое окно в плотном рабочем графике, чтобы повидать семью.

«Сейчас у меня достаточно сложный съемочный процесс. Но каждые выходные, если у меня больше хотя бы одного дня, я улетаю в Таллин, чтобы увидеть ее, не пропустить моменты ее изменения, ее роста», – поделился Кяро.

Звезда фильмов «Нюхач» и «Психологини» отмечает, что наследница растет очень быстро, меняясь буквально каждый день. Дочь уже узнает папу, когда видит его лицо на экране смартфона, и у нее становятся «просто огромные» глаза.

Напомним, одной из последних ролей Кирилла Кяро стала роль патологоанатома Георгия Сафронова в сериале «Лучше, чем люди». Как признавался артист, его сразу заинтересовал фантастический проект о роботах, к тому же, ему было интересно работать с режиссером фильма Андреем Джунковским. Своего героя актер постарался раскрыть как простого человека, отца двоих детей, который ввязывается в небезопасные приключения, чтобы защитить родных.