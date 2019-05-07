«Bon appetit, детка!»: Кэти Перри на один вечер превратилась в гигантский чизбургер

Бал костюмов Met Gala в этом году преподнес публике немало сюрпризов. Карди Би появилась на красной дорожке в закрытом платье, но с рубинами за 250 тысяч долларов в самых провокационных местах.

Леди Гага меняла наряды как перчатки в свойственной ей экстравагантной манере, а Ким Кардашян сразила всех «мокрым» платьем.

Свою лепту внесла и Кэти Перри. Сначала она нарядилась хрустальной люстрой, которая бы украсила любой дворец, будь певица неодушевленным предметом.

Однако выбор следующего костюма ввел фанатов в ступор. Невесте Орландо Блума, судя по всему, несколько поднадоел гламур осветительного прибора: она решила стать ближе к народу и предстала в виде гигантского чизбургера.

Да вот только пользователи не оценили старания звезды. Исполнительницу высмеяли.

«Она так старается выделиться, что это уже становится скучным», – заметил один из интернет-обывателей. «Судя по всему, когда она надевала этот наряд, то думала, что они это точно съедят», – подхватил другой. «Bon appetit, детка!» – пошутил третий.

Нашелся и интернет-веган, который обвинил Кэти в любви к мясу. «Думаю, что это «гимн» клубу каннибалов, членом которого она является. Ей так нравится человеческое мясо…» – взъелся он.

Что касается модных критиков, то они упрекнули Перри в банальной безвкусице. «Это же фастфуд! Что это еще за чизбургерный кутюр?», «Абсолютная безвкусица! Слишком нелепо!», – высказались они.