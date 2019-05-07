Эксперты компании-партнера Интерпола отказались комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Недавно завершился шестой сезон проекта «Голос. Дети», в котором приняла участие дочь Алсу Микелла Абрамова. После финального зрительского голосования разгорелся скандал. Наследница певицы победила с большим отрывом. Это насторожило не только зрителей, но и даже руководство Первого канала. Многие пророчили первое место юному артисту Ержану Максиму.

На Алсу обрушилась волна критики. Первый канал поручил проверить итоги конкурса международной компании «Group-IB», которая является партнером Интерпола. Ранее уже упоминалось, что подсчет голосов проходил автоматически, поэтому сотрудникам компании теперь приходится вручную сверять данные. Журналисты на днях хотели узнать, как идет проверка. Однако сотрудники «Group-IB» отказались давать комментарии и оглашать даже промежуточный результат, сообщает РБК.

Напомним, что ранее ситуацию прокомментировал эксперт по кибербезопасности. Он не стал исключать возможность того, что имела место хакерская атака. Также могла произойти и системная ошибка. Эксперт назвал и третий вариант — вполне возможно, что дочь Алсу получила реальные голоса.

Правда, позже специалист по кибербезопасности, который связан с перепроверкой голосования, на правах анонимности поделился некоторой информацией. Оказалось, что особенно большое количество голосов за Микеллу поступило из пяти регионов нашей страны: Кировской, Калининградской и Курской областей, а также из Москвы и Подмосковья. К слову, Ержан Максим не расстроился из-за проигрыша. Он уже собирается поехать на британский Х-Фактор, чтобы испытать удачу там.