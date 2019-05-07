НОВОСТИ

Эксперты компании-партнера Интерпола отказались комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Партнер Интерпола изучает возможные фальсификации итогов зрительского голосования на популярном проекте.

Эксперты компании-партнера Интерпола отказались комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу. фото: instagram.com/mikellaabramova/

Недавно завершился шестой сезон проекта «Голос. Дети», в котором приняла участие дочь Алсу Микелла Абрамова. После финального зрительского голосования разгорелся скандал. Наследница певицы победила с большим отрывом. Это насторожило не только зрителей, но и даже руководство Первого канала. Многие пророчили первое место юному артисту Ержану Максиму.

На Алсу обрушилась волна критики. Первый канал поручил проверить итоги конкурса международной компании «Group-IB», которая является партнером Интерпола. Ранее уже упоминалось, что подсчет голосов проходил автоматически, поэтому сотрудникам компании теперь приходится вручную сверять данные. Журналисты на днях хотели узнать, как идет проверка. Однако сотрудники «Group-IB» отказались давать комментарии и оглашать даже промежуточный результат, сообщает РБК.

Напомним, что ранее ситуацию прокомментировал эксперт по кибербезопасности. Он не стал исключать возможность того, что имела место хакерская атака. Также могла произойти и системная ошибка. Эксперт назвал и третий вариант —  вполне возможно, что дочь Алсу получила реальные голоса.

Правда, позже специалист по кибербезопасности, который связан с перепроверкой голосования, на правах анонимности поделился некоторой информацией. Оказалось, что особенно большое количество голосов за Микеллу поступило из пяти регионов нашей страны: Кировской, Калининградской и Курской областей, а также из Москвы и Подмосковья. К слову, Ержан Максим не расстроился из-за проигрыша. Он уже собирается поехать на британский Х-Фактор, чтобы испытать удачу там.

Вам может быть интересно:

Стали известны регионы, жители которых оказали мощную поддержку дочери Алсу для победы в шоу «Голос. Дети» Жизнь после «Голос. Дети»: Ержан Максим поедет на британский Х-Фактор Елена Север считает, что дочери Алсу после шоу «Голос. Дети» нанесена непоправимая травма

Тэги:

Дочь АлсуМикелла АбрамоваПрограмма «Голос. Дети»Финал "Голос. Дети"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эксперты компании-партнера Интерпола отказались комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Интересно?
Поделись с друзьями: