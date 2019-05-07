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Фантазии не хватило: Кайли Дженнер, Ким Кардашян и Джей Ло пришли на вечеринку в костюмах русалок

Звезды посетили бал костюмов Met Gala-2019, после чего отправились на афтерпати.

Фантазии не хватило: Кайли Дженнер, Ким Кардашян и Джей Ло пришли на вечеринку в костюмах русалок
Кадр из м/ф "Русалочка" (1989)

Бал костюмов Met Gala является одним из самых ожидаемых фэшн-мероприятий года. И в этом нет ничего удивительного, так как именно здесь дизайнеры одежды дают волю своему воображению, а знаменитости с удовольствием позируют на красной дорожке в креативных нарядах.

Однако в этот раз фантазия кутюрье дала сбой: сразу три звезды умудрились появиться на афтепати после бала в одинаковых образах. Речь идет о Кайли Дженнер, Ким Кардашян и Дженнифер Лопес. Все три дамы пришли на мероприятие в костюмах русалок.

И если выбор Кайли и Ким можно объяснить тем, что они хотели подчеркнуть родство, то Джей Ло явно не сообщили, что она будет не единственной русалкой. Впрочем, хотя они и попадают в категорию «трое из ларца», от «одинаковости с лица» их спасает разная цветовая гамма.

Так, Дженнер пришла в обтягивающем наряде бирюзового цвета в пол, украшенном пером и париком в тон.

Кардашян выбрала мини-платье голубого цвета из латекса, дополнив образ перчатками и сапожками в тон.

Что касается Джей Ло, то она предстала перед камерами в белом платье с разрезом и длинным шлейфом, щедро украшенном пайетками, которые напоминали рыбную чешую. Довершил образ переливающийся парик.

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Фантазии не хватило: Кайли Дженнер, Ким Кардашян и Джей Ло пришли на вечеринку в костюмах русалок
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