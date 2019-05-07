Меган Маркл поспешит выйти из декрета раньше срока

Меган Маркл может выйти из декретного отпуска раньше, чем предполагалось. Супруга принца Гарри хочет вернуться к своим публичным обязанностям менее чем через два месяца после рождения малыша.

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Герцогиня Сассекская ни за что не пропустит официальный день рождения Елизаветы II. В апреле королеве исполнилось 93 года, но шумные празднования по традиции, заведенной ее отцом, Георгом VI, ежегодно переносятся на вторую субботу июня. Именно в этот день она выходит к подданным на балкон Букингемского дворца, чтобы приветствовать их и принять поздравления.

Как считает режиссер Николас Буллен – исполнительный продюсер, который тесно сотрудничает со двором и создает телепрограммы о британской королевской семье на протяжении двадцати лет, Меган жизненно важен интерес публики. В отличие от принцессы Дианы, оказавшейся под прицелом сотен телекамер всего в 19 лет, супруга принца Гарри всю жизнь стремилась к успеху и публичности. Звезда сериала «Форс-мажоры» спокойно воспринимает внимание СМИ и считает его лишь частью своей новой роли.

«Она вернется как раз ко дню рождения королевы Елизаветы, до него всего несколько недель. Она знает о внимании к ней средств массовой информации и не боится им пользоваться. На самом деле, ей это нравится. Это то, от чего она просто расцветает», – рассказал Буллен в интервью Fox News.

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями в понедельник, 6 мая. Пока неизвестно, какое имя супруги выбрали для сына, фото малыша также не опубликованы. Как отмечает журнал People, скорее всего, это произойдет всего через пару дней.