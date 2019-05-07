НОВОСТИ

Меган Маркл поспешит выйти из декрета раньше срока

Молодая мама вернется в строй к официальному дню рождения Елизаветы II.

Меган Маркл поспешит выйти из декрета раньше срока
Меган Маркл давно не появлялась на публике. Фото: globallookpress

Меган Маркл может выйти из декретного отпуска раньше, чем предполагалось. Супруга принца Гарри хочет вернуться к своим публичным обязанностям менее чем через два месяца после рождения малыша.

Герцогиня Сассекская ни за что не пропустит официальный день рождения Елизаветы II. В апреле королеве исполнилось 93 года, но шумные празднования по традиции, заведенной ее отцом, Георгом VI, ежегодно переносятся на вторую субботу июня. Именно в этот день она выходит к подданным на балкон Букингемского дворца, чтобы приветствовать их и принять поздравления.

Как считает режиссер Николас Буллен – исполнительный продюсер, который тесно сотрудничает со двором и создает телепрограммы о британской королевской семье на протяжении двадцати лет, Меган жизненно важен интерес публики. В отличие от принцессы Дианы, оказавшейся под прицелом сотен телекамер всего в 19 лет, супруга принца Гарри всю жизнь стремилась к успеху и публичности. Звезда сериала «Форс-мажоры» спокойно воспринимает внимание СМИ и считает его лишь частью своей новой роли.

«Она вернется как раз ко дню рождения королевы Елизаветы, до него всего несколько недель. Она знает о внимании к ней средств массовой информации и не боится им пользоваться. На самом деле, ей это нравится. Это то, от чего она просто расцветает», – рассказал Буллен в интервью Fox News.

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями в понедельник, 6 мая. Пока неизвестно, какое имя супруги выбрали для сына, фото малыша также не опубликованы. Как отмечает журнал People, скорее всего, это произойдет всего через пару дней.

Вам может быть интересно:

Меган Маркл получила право назвать сына любым именем Традиция устояла: Меган Маркл рожала в больнице, куда ее тайно доставили 5 мая Отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением сына

Тэги:

Mеган Маркл последние новостиБританская королевская семьядекретный отпускМеган Марклпринц Гарри
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл поспешит выйти из декрета раньше срока
Интересно?
Поделись с друзьями: