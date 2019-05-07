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Хакер назвал устаревшей методику накрутки голосов за дочь Алсу на шоу «Голос. Дети»

По словам Александра Варского, такой способ достижения победы не оправдывает себя с технической точки зрения.

Хакер назвал устаревшей методику накрутки голосов за дочь Алсу на шоу «Голос. Дети»
Алсу с дочкой/instagram.com/alsou_a/

Хакер Александр Варской заявил, что в сегодняшних реалиях накрутка голосов за дочь Алсу на шоу «Голос. Дети» является устаревшей методикой. Такой способ достижения победы не оправдывает себя с технической точки зрения. Мол, на дворе 2019 год и подобные манипуляции никому не интересны.

Не исключено, что Алсу просила друзей проголосовать за ее дочь/globallookpress.com

В то же время хакер назвал в беседе с Ura.ru более действенный способ достижения цели. По его мнению, проще попросить знакомых с многомиллионной армией подписчиков проголосовать за определенного участника шоу. В соцсетях, как правило, пользователи живо реагируют на такие призывы и отдают нужные голоса за того или иного участника.

Отметим, что некоторые звезды шоу-бизнеса перед финалом шоу «Голос. Дети» просили проголосовать за дочь Алсу Микеллу Абрамову. Не исключено, что об этом их просила лично певица. В итоге, как известно, после шоу разразился грандиозный скандал. Часть звезд выступили в поддержку Ержана Максима, который, по их мнению, и должен был стать победителем. Сейчас идет расследование инцидента с привлечением зарубежных специалистов.

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Тэги:

АлсуМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"Скандал на шоу "Голос.Дети"
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Хакер назвал устаревшей методику накрутки голосов за дочь Алсу на шоу «Голос. Дети»
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