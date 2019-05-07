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Садальский деликатно вступился за бывшего мужа Тины Канделаки

Известный актер вспомнил историю любви телеведущей и экс-владельца стоматологических клиник.

Садальский деликатно вступился за бывшего мужа Тины Канделаки
Станислав Садальский/globallookpress.com

Известный актер Станислав Садальский в Instagram привел публикацию, которая вышла в одной из газет. В статье рассказывалось об отношениях телеведущей Тины Канделаки с бывшим супругом, экс-владельцем сети стоматологических клиник Андреем Кондрахиным. Девять лет назад пара официально развелась.

Инициатором расставания стала сама Канделаки. Муж оставил за ней право руководить бракоразводным процессом без его участия. В итоге на судебные заседания не явились ни Канделаки, ни Кондрахин. Дети популярной пары остались жить с матерью.

В материале также рассказывалось, что Канделаки одной из причин распада семьи называла «сложный возраст». Бывшим супругам было по 34 года, когда их совместная жизнь затрещала по швам. Кондрахин сильно переживал по поводу расставания. После развода мужчина остался без клиник и состояния. Садальский уверен, что он все еще любит телеведущую. И радуется тому, что у бывшей все хорошо: молодой муж, дети растут.

Садальский же присутствовал на свадьбе Канделаки в качестве свидетеля. Он в прекрасных отношениях с бывшим мужем телеведущей. В хештегах актер прозрачно намекнул, на чьей он стороне. Среди слов встречаются такие как «Расчет», «Все пройдет», «Неблагодарная».

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Андрей КондрахинСтанислав СадальскийТина Канделаки
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Садальский деликатно вступился за бывшего мужа Тины Канделаки
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