Шампанское и лобстеры: выяснились детали пребывания Меган Маркл в роддоме

Сын герцога и герцогини Сассекских появился на свет в лондонской клинике Портланд.

Несмотря на то, что Меган Маркл надеялась родить первенца естественным путем у себя дома в резиденции Фрогмор, ей все же пришлось согласиться поехать в лондонскую клинику Портланд из-за более чем недельной задержки родов.

Герцогиня Сассекская была доставлена в родильное отделение больницы в строжайшей тайне — об этом даже не сообщили остальным членам королевской семьи. Ранее сообщалось, что в случае необходимости роженицу доставят в местную клинику Фримли.

Однако августейшая чета предпочла более люксовый вариант — больницу, где рожала Виктория Бекхэм, жена звездного шеф-повара Джейми Оливера Джулс, актрисы Кейт Уинслет и Эмма Томпсон, а также супруга принца Эндрю Сарара Фергюсон.

Стоимость пребывания в родильной палате клиники Портланд составляет более 26 долларов в сутки. Рожениц прекрасно кормят. Кроме этого, в палатах есть гостиные и холодильники, забитые шампанским.

Врачи все время находятся рядом, чтобы в случае необходимости дать лекарство, чтобы не выделялось молоко, а няни за 1570 долларов за ночь присмотрят за младенцем, пока новоявленная мама не придет в себя.

Главный администратор больницы Джанин Мэдден, под началом которой находится 434 человека, рассказала, что некоторые пациенты тратили и по 655 тысяч долларов.

Она также отметила, что если звездный пациент захочет иметь в своем распоряжении 20 дополнительных комнат, то персонал клиники готов предоставить их, равно как и исполнить «любой каприз за ваши деньги».

Начальная консультация в клинике стоит почти 10,5 тысячи долларов, но за индивидуального врача придется заплатить дополнительную стоимость. Вызов доктора из США удвоит сумму расходов.

Кроме родильных палат, в клинике есть 36 гостевых номеров, частная компания, проводящая фотосессии малышей и сувенирный магазин с игрушками из бронзы и серебра.

Блюда для гостей круглосуточно доставляются из пятизвездочного отеля The Dorchester, но в случае необходимости в больнице есть 13 поваров, готовых приготовить любое блюдо, которое пожелают новоявленные мамаши.

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Один из поваров похвастался, что они могут приготовить фуа-гра, лобстеров и принести самое лучшее шампанское Dom Pérignon. Еда подается на серебряных тарелках.

Самый дешевый пакет услуг для рожениц стоит около 10,7 тысячи долларов, но некоторые родители готовы платить до 565 тысяч долларов.

Каждый пациент при выписке получает набор для малыша, бутылку шампанского и бесплатный снимок, пишет Mirror.