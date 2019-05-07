Мария Шукшина в Радоницу поделилась не самыми радужными мыслями

Актриса на своей странице Instagram решила поразмышлять о смерти и ее неизбежности, чем немало взволновала своих подписчиков.

Мария Шукшина взволновала поклонников необычным посланием. В своем Instagram актриса обратилась к подписчикам с размышлениями о смерти и ее неизбежности.

Большой пост начинался со слов: «Ты где и как умирать хочешь?». После чего следовали рассуждения о том, что умирать в большом городе плохо, потому что все суетятся, кладбища далеко…

«Во многих высотных домах даже грузового лифта нет. Такое впечатление, что строители их спланировали для людей, у которых в жизни не бывает ни шкафов, ни гробов, ни пианино. Вот так умрешь на 9 этаже, тебя сносить замучаются», — говорилось в виртуальном сообщении Марии.

Лишь в самом конце поста оказалось, что слова цитатные и принадлежат протоиерею Андрею Ткачеву.

«Понимаю, что такие мысли вызовут бурю эмоций. И хорошо. Пусть так, чем отсутствие дум о смерти. О смерти думать надо, хоть мы и не любим, тогда и о жизни задумываться будем… хоть иногда!» — написала уже от себя Шукшина.

Фанатов актрисы такое послание сильно встревожило, они выразили обеспокоенность состоянием Марии.

«Мария Васильевна, у вас все в порядке?», «Очень уж мрачно», «Зачем писать такие страшные вещи?», «Хорошие слова, от души, но мороз по коже», — написали фолловеры.

Позднее в комментариях сама актриса пояснила, что пост приурочен к Радонице — православному празднику, именуемому иначе как «родительский день». В этот день положено вспоминать усопших, приходится он на 9-й день после Пасхи.