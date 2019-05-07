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Гимнастка Кудрявцева оставила четырехмесячную дочь и уехала с мужем-хоккеистом на Бали

Тринадцатикратная чемпионка мира проводит отпуск в Индонезии и делится красочными фото. В это время с ребенком нянчатся родственники.

Гимнастка Кудрявцева оставила четырехмесячную дочь и уехала с мужем-хоккеистом на Бали
Яна Кудрявцева с мужем. фото: instagram.com/kudryavtseva_y

25 декабря прошлого года Яна Кудрявцева впервые стала мамой. Прославленная спортсменка родила дочь от хоккеиста клуба «Салават Юлаев» Дмитрия Кугрышева. Она сразу поделилась трогательным снимком возлюбленного, который тогда впервые взял наследницу на руки. Малышку новоиспеченные родители назвали Евой. Примечательно, что гимнастка быстро пришла в форму после родов.

Несколько дней назад супруги уехали отдыхать на Бали. В соцсети Кудрявцева сразу начала публиковать красочные снимки. На них она демонстрирует семейную идиллию со своим возлюбленным. Также девушка не упустила возможности похвастаться своей фигурой. На одном из кадров она позирует в черном купальнике, демонстрируя осиную талию, подтянутый живот и стройные ноги. Поклонники заметили, что на снимках отсутствует наследница пары.

«А где ребенок?» — начали интересоваться фолловеры. Преданные фанаты Яны ответили за нее. «Говорили же уже сто раз! Дома остался с бабушками. Не тащить же такого маленького с собой, а отказывать в отдыхе из-за ребёнка в 21 веке — глупо», — пояснила одна из подписчиц спортсменки. Многие все же осудили супругов за то, что они оставили четырехмесячного ребенка без родительской заботы.

Другие предпочли не лезть в их личную жизнь и просто одарили Кудрявцеву комплиментами. «Идеальная фигура. Как так же выглядеть после родов?», «Яночка, вы, как всегда, на высоте», «Королева», — прокомментировали снимки подписчики. Добавим, что отпуск у Яны только начался, поэтому в Индонезии она и ее муж пробудут, скорее всего, еще пару недель. Напомним, что девушка лишь летом прошлого года перестала скрывать свои отношения с Дмитрием. Вскоре после помолвки они сыграли свадьбу, чтобы ребенок родился в полноценной семье.

фото: instagram.com/kudryavtseva_y/

 

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Гимнастка Кудрявцева оставила четырехмесячную дочь и уехала с мужем-хоккеистом на Бали
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