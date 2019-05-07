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Есть еще порох: 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес и призвала женщин не комплексовать

Актриса уверена, что женское тело прекрасно в любом возрасте.

Есть еще порох: 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес и призвала женщин не комплексовать
Дженнифер Энистон. фото: globallookpress

Дженнифер Энистон в феврале с размахом отпраздновала юбилей. В свои 50 лет звезда сериала «Друзья» выглядит великолепно. Фигуре актрисы могут позавидовать многие. Поэтому Энистон не стесняется показывать формы в откровенных, но стильных фотосессиях.

Актриса поучаствовала в съёмках для журнала Harper’s Bazaar. Дженнифер Энистон согласилась сфотографироваться топлес, прикрыв грудь руками. На ней только черные кожаные шорты, колготки и туфли. Знаменитость постаралась сделать пикантный снимок, который не выглядит пошлым.

В интервью Дженнифер Энистон призналась, что последние два года поддерживает форму благодаря боксу. Актриса ходит на тренировки 3-4 раза в неделю. Ей удалось полюбить спорт только благодаря тренеру, который заряжает ее энергией.

«Я думаю, что наши тела прекрасны, и я думаю, что чувствовать себя комфортно в них независимо от того, какого вы возраста, важно. Вы не должны чувствовать никакого стыда или дискомфорта», — рассказала Дженнифер Энистон.

Звезда также дала совет молодым людям: не стоит реагировать на критику, иначе придется восстанавливать нервы. Энистон наслаждается своим возрастом и не чувствует себя старой. 20 лет назад актриса сказала бы себе: «Просто подожди, пока тебе не исполнится 50 лет. Это будет потрясающе».

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Есть еще порох: 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес и призвала женщин не комплексовать
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