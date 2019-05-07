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Испытано на себе: Нюша показала пять новых вариантов причесок

На некоторых фотографиях певица с трудом узнаваема.

Испытано на себе: Нюша показала пять новых вариантов причесок
Нюша/globallookpress.com

Известная певица Нюша в Instagram рассказала о своем участии в проекте «MYNYUSTORYxARTISTRY». Ей сделали сразу пять новых вариантов причесок. Звезда отметила, что она не смогла выбрать свой оптимальный образ из такого разнообразия неординарных вариантов и попросила совета у подписчиков своего аккаунта в Instagram.

«Как круто, что нам пришла в голову идея этого проекта, и то, что мы ее воплотили. До этого момента таких кардинальных смен имиджа у меня не было! Очень кайфовый эксперимент. То, что сделали со мной Егор и ребята, вас точно удивит», — заявила певица, которая на некоторых снимках не похожа на себя и с трудом узнаваема. Исполнительница попросила поклонников проголосовать за понравившийся им образ.

Отметим, что известная певица полгода назад стала мамой. Ребенка она рожала в одной из клиник Майами. После этого какое-то время звезда жила в Америке, где о ней заботился муж. Перед Новым годом она выступила в одном из американских ресторанов. Вскоре Нюша вернулась в Россию и приступила к активной гастрольной деятельности.

Кстати, совсем недавно дочери исполнительницы исполнилось полгода. По этому поводу звезда опубликовала в соцсетях снимок ребенка, которого сильно любит и от которого без ума все ее родственники.

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Испытано на себе: Нюша показала пять новых вариантов причесок
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