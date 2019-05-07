Актрисе Татьяне Храмовой пришлось скрывать беременность на съемках сериала «Фитнес»

У артистки осталось всего несколько недель, чтобы подготовиться к рождению первенца.

Летом на телеканале «Супер» зрители увидят второй сезон полюбившегося многим сериала «Фитнес». Работа над фильмом уже завершена, и теперь стали известны интересные подробности съемок.

Так, сыгравшая одну из главных героинь сериала актриса Татьяна Храмова запомнит этот проект навсегда. Появляясь в кадре в роли жесткого и подтянутого фитнес-тренера, в действительности она была беременна на последних сроках. Конечно, интересное положение артистки пришлось скрывать.

Чтобы замаскировать растущий животик девушки, съемочная группа пошла на множество самых разнообразных ухищрений. Как рассказала сама Татьяна, костюмеры подобрали ей самую свободную одежду, но спустя месяц съемок она уже трещала по швам. Поэтому ее приходилось снимать в основном на крупных планах, причем чем больше был срок беременности, тем выше операторы поднимали камеру. Живот в кадре прикрывали всеми подручными средствами, даже подушками и локтями, а стройными формами могли похвастаться дублерши артистки, которые активно участвовали в съемочном процессе.

«Успокаивала коллег как могла и обещала, что мы с малышом дождемся окончания съемок. Говорила: «Дотянем, ребята, дотянем!» – вспоминает Храмова.

И у актрисы все получилось. Когда показ сериала «Фитнес» начнется, Татьяна посмотрит его уже с первенцем на руках.