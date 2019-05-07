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Меган Маркл раскрыла имя сына своей подруге

Британская певица Софи Эллис-Бекстор стала гостьей в студии утреннего шоу Good Morning Britain, в ходе которого намекнула, что знает имя малыша герцогини Сассекской.

Меган Маркл раскрыла имя сына своей подруге
Меган Маркл. Фото: Global look Press

Пока поклонники принца Гарри и Меган Маркл продолжают гадать, какое же имя королевская чета даст своему сыну, в Великобритании уже есть один человек, которому оно известно.

Певица Софи Эллис-Бекстор, которая является близкой подругой герцогини Сассекской, намекнула, что ей известно, как нарекли малыша.

Артистка стала гостьей утреннего шоу Good Morning Britain. В ходе беседы с ведущей о ее дружбе с новоявленной мамой хозяйка шоу Сюзанна Рейд попыталась выудить из Софи информацию о новорожденном.

«Меган обожает вашу музыку и вас. Она говорила, что вы очень близкие подруги — вы знаете, как назвали ребенка?» — спросила она.

«Да, разумеется», — ответила 39-летняя Эллис-Бекстор. «Но она взяла с меня клятву молчать. Я вынуждена вас разочаровать, если вы ждете от меня большего», — добавила она.

Отметим, что сама певица вместе с мужем Ричардом Джонсом воспитывают пятерых детей. Младший — Микки — родился у пары в январе. У них также есть 13-летняя Сони, 9-летний Кит, пятилетний Рэй и трехлетняя Джесси.

Несмотря на такой солидный опыт, Софи заявила, что не собирается давать Меган какие-либо советы по воспитанию. По ее мнению, она сможет это делать только после того, как вырастут ее собственные дети.

Эллис-Бекстор и Маркл подружились задолго до замужества актрисы с принцем Гарри. Они познакомились после того, как вышел хит певицы «Murder on the Dancefloor» («Убийство на танцполе»), который очень понравился Меган. В прошлом обе женщины проводили вместе много времени, пишет Mirror.

Напомним, Меган родила в понедельник, 6 мая.

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Меган Маркл раскрыла имя сына своей подруге
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