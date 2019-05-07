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Яна Рудковская балует сына сытными завтраками после его успешного заграничного выступления

Семья вернулась из Италии, где проходило ледовое шоу Евгения Плющенко, в котором участвовал Гном Гномыч.

Яна Рудковская балует сына сытными завтраками после его успешного заграничного выступления
Яна Рудковская, Евгений и Саша Плющенко. фото: КП

Яна Рудковская серьезно подходит к сервировке завтраков. Даже к простой еде продюсер подбирает живые цветы, чем восхищает подписчиков своего аккаунта в Instagram. На этот раз звезда показала утренний прием пищи вместе с сыном Сашей, которого любит называть «Гном Гномыч». На столе были запеканка, яйцо, чай, смузи и пирожные «макарон».

В посте Рудковская отметила, что дома лучше. Фраза явно не так и случайна, на днях она вместе с Евгением Плющенко и сыном вернулась из Италии. Знаменитый фигурист организовал шоу Bol on Ice в Болонье. Помимо Плющенко, на льду выступили Александра Трусова и Анна Щербакова. Шестилетний Гном Гномыч показал зажигательную программу и безупречное исполнение сложного номера, чем заслужил похвалу отца.

Для Саши Плющенко выступление с этой программой может оказаться последним. Дело в том, что катание мальчика проходит под попурри из композиций Майкла Джексона. От песен короля поп-музыки отказываются по всему миру после выхода скандального докфильма «Покидая Неверленд». Певца обвинили в педофилии, поэтому программа Гном Гномыча оказалась под запретом в Азии и Европе.

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Яна Рудковская балует сына сытными завтраками после его успешного заграничного выступления
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