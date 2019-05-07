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Разбор развода: в студии программы «Прямой эфир» выяснились неприятные подробности личной жизни Александра Кержакова

Адвокат Миланы Тюльпановой дал понять, что бывший футболист при разводе с девушкой пытался влиять на суд поддельной справкой о ее состоянии здоровья.

Разбор развода: в студии программы «Прямой эфир» выяснились неприятные подробности личной жизни Александра Кержакова
Александр Кержаков. фото: globallook.com

В прошлом году разгорелся скандал, когда Александр Кержаков обвинил супругу Милану Тюльпанову в изменах, домашнем насилии и употреблении запрещенных веществ. Девушка легла в клинику и чуть не лишилась права воспитывать своего сына Артемия. Несколько недель назад состоялся суд. Футболиста обязали выплачивать алименты на содержание наследника, а мальчик теперь живет со своей мамой.

На днях Милана стала героиней передачи «Прямой эфир». Она вспомнила, как переживала смерть отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Спустя несколько дней после его смерти девушка впервые стала мамой. Это еще больше повлияло на ее душевное состояние. Теперь она и ее близкие утверждают, что в трудный период Кержаков от них отвернулся. Он стал часто уходить из дома и совсем не оказывал поддержку. Тюльпанова призналась, что о неверности мужа узнала гораздо раньше, но тогда решила сохранить семью.

Девушка также вспомнила, когда футболист впервые применил насилие. По ее словам, это произошло в мае 2016 года. После важного матча Милана собирала чемоданы и стала искать телефон мужа. Так случилось, что она посмотрела, что находится в смартфоне. Девушка обнаружила переписки Кержакова с другими женщинами.

«Моя жизнь разломилась на до и после. Я не понимала, когда он успевает это делать. Оказывалось, что у него были чуть ли не каждый вечер выходы куда-то. Я узнала и про отношения, которые у него были в Москве. Тогда мы уже планировали сына. Все это происходило параллельно», — поведала Милана.

Когда она начала задавать вопросы Александру, то он впервые поднял руку на нее. После этого Тюльпанова нашла повод оправдать неверного мужа и продолжила с ним жить.

Милана рассказала о рукоприкладстве и неверности Кержакова. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Она не подозревала, что спустя годы Кержаков заставит ее записать видео, где она заявляет о своей наркозависимости, отдать все деньги, подписать брачный договор и отправиться на два месяца в клинику. «Позднее я поняла, что ему это нужно было, чтобы получить из этой клиники документы о том, что у меня есть проблемы психологические и еще какие-либо другие», — призналась Милана. Она все же надеялась, что если все сделает, то сохранит семью, но Александр просто пропал, перестал выходить на связь с ней. Девушка осталась одна, без ребенка. Лишь спустя месяцы ей удалось добиться справедливости через суд.

В студии передачи появились адвокаты Миланы. Александр Добровинский признался, что эти судебные разбирательства были самыми жесткими в его практике. Он вспомнил, как на первом заседании Кержаков поднял скандал из-за того, что его жена не пришла.

«Я сам лично ей запретил это, так как сердечко бы не выдержало. И вот на суд та сторона приносит справку, в которой написано, что Милана была в клинике Пьехи и проходила там лечение от наркозависимости. Мы точно знали, что такого не может быть. Было установлено, что там делала Милана. Мы направили запрос в клинику и получили ответ, что справка, которая была выдана противоположной стороне, — поддельная. Мало того, что Милану обливали помоями, мало того, что это была ложь, лгали еще и суду, а это уголовное дело. Я до сегодняшнего дня пытаюсь уговорить Милану написать заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела. Такого нельзя допускать», — рассказал юрист.

Адвокаты Миланы сделали заявление. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

После этого была назначена судебная экспертиза. Адвокаты отметили, что были бы рады этому событию. Добровинский принес результаты той экспертизы в студию. «По результатам проведенных исследований можно сделать категоричный вывод о том, что Милана Вадимовна не страдает наркозависимостью», — произнес юрист.

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Алекандр КержаковМилана Тюльпановапрограмма «Прямой эфир»судебные разбирательства
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Разбор развода: в студии программы «Прямой эфир» выяснились неприятные подробности личной жизни Александра Кержакова
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