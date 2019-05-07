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«Гора» из «Игры престолов» извинился за казнь Миссандеи, тем самым раскрыв сюжет четвертой серии саги

Подписчики аккаунта в Instagram актера Хафтора Бьёрнссона остались недовольны, что он выдал одну из основных интриг новой серии финального сезона сериала.

«Гора» из «Игры престолов» извинился за казнь Миссандеи, тем самым раскрыв сюжет четвертой серии саги
Кадр из сериала "Игра престолов". фото: globallookpress

Заключительный 8 сезон «Игры престолов» собрал перед экранами миллионы зрителей по всему миру. Сериал славится неожиданными смертями ключевых по сюжету героев. Четвертая серия не стала исключением. Осторожно, спойлеры!

В новом эпизоде «Гора» Григор Клиган по приказу Серсеи обезглавливает советницу «Матери драконов» Миссандею. Казнь происходит на глазах у Дейенерис Таргариен. Масштабная война между двумя королевами неизбежна. После битвы с Королем Ночи и потери двух из трех драконов силы у сторон стали равны.

Роль жестокого рыцаря на службе у Серсеи исполняет исландский спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон. После выхода 4 серии культурист решил извиниться перед Натали Эммануэль, которая исполнила роль Миссандеи. В Instagram он опубликовал совместную фотографию.

«Мне так жаль. Серсея заставила меня сделать это. Надеюсь, у нас всё будет классно», — написал Хафтор Бьёрнссон.

Подписчики, которые не смотрели 4 серию, сразу поняли, что произошло. Актёр случайно написал спойлер к «Игре престолов», чем вызвал гнев фанатов.

«Отлично, сам Гора мне все проспойлерил», «Тор! Ну зачем спойлерить?» «Я не успел посмотреть 4 эпизод! Отпишусь от тебя», «Чувак, теперь моя жена тебя ненавидит», — написали в комментариях возмущённые поклонники.

Другие подписчики заметили, насколько высокой должна быть Натали Эммануэль, раз она достаёт до плеча спортсмена. Рост Хафтора Бьёрнссона составляет более двух метров. Арнольд Шварценеггер при своём росте в 188 см кажется крошечным на фото рядом с «Горой».

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"Игра Престолов - 8"Натали ЭммануэльСериал «Игра престолов» последние новостиХафтор Бьёрнссон
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«Гора» из «Игры престолов» извинился за казнь Миссандеи, тем самым раскрыв сюжет четвертой серии саги
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