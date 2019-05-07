«Гора» из «Игры престолов» извинился за казнь Миссандеи, тем самым раскрыв сюжет четвертой серии саги

Подписчики аккаунта в Instagram актера Хафтора Бьёрнссона остались недовольны, что он выдал одну из основных интриг новой серии финального сезона сериала.

Заключительный 8 сезон «Игры престолов» собрал перед экранами миллионы зрителей по всему миру. Сериал славится неожиданными смертями ключевых по сюжету героев. Четвертая серия не стала исключением. Осторожно, спойлеры!

В новом эпизоде «Гора» Григор Клиган по приказу Серсеи обезглавливает советницу «Матери драконов» Миссандею. Казнь происходит на глазах у Дейенерис Таргариен. Масштабная война между двумя королевами неизбежна. После битвы с Королем Ночи и потери двух из трех драконов силы у сторон стали равны.

Роль жестокого рыцаря на службе у Серсеи исполняет исландский спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон. После выхода 4 серии культурист решил извиниться перед Натали Эммануэль, которая исполнила роль Миссандеи. В Instagram он опубликовал совместную фотографию.

«Мне так жаль. Серсея заставила меня сделать это. Надеюсь, у нас всё будет классно», — написал Хафтор Бьёрнссон.

Подписчики, которые не смотрели 4 серию, сразу поняли, что произошло. Актёр случайно написал спойлер к «Игре престолов», чем вызвал гнев фанатов.

«Отлично, сам Гора мне все проспойлерил», «Тор! Ну зачем спойлерить?» «Я не успел посмотреть 4 эпизод! Отпишусь от тебя», «Чувак, теперь моя жена тебя ненавидит», — написали в комментариях возмущённые поклонники.

Другие подписчики заметили, насколько высокой должна быть Натали Эммануэль, раз она достаёт до плеча спортсмена. Рост Хафтора Бьёрнссона составляет более двух метров. Арнольд Шварценеггер при своём росте в 188 см кажется крошечным на фото рядом с «Горой».