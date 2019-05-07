17-летняя дочь Кончаловского перестала скрывать взрослого бойфренда

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского впервые состоит в серьезных отношениях. Недавно 17-летняя Мария перестала скрывать взрослого избранника, который на восемь лет старше нее.

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Девушка встречается с парнем по имени Никита уже не первый месяц, со своим бойфрендом она счастлива. Дочь известных артистов даже начала публиковать в Instagram снимки с возлюбленным, однако подписчики неожиданно раскритиковали ее чувства, решив, что в столь юном возрасте серьезной любви просто не бывает.

Мария удалила кадры с Никитой, а в одной из последних публикаций в соцсети ответила на нападки подписчиков. Она отметила, что негатив, который она читает в свой адрес, причиняет ей боль.

Между тем она просто хочет поделиться со всеми своими эмоциями, чтобы комментаторы порадовались за нее или погрустили вместе с ней, а в самих ее фото нет ни вызова, ни сексуального подтекста.

«А Никита… Я его люблю. И я делюсь с вами кусочками счастья, потому что мне кажется, что мы друзья», – призналась дочь Кончаловского.

Напомним, кинорежиссер так и не зарегистрировал брак с Любовью Толкалиной, пара распалась десять лет назад, а официально объявила об этом в 2017 году.

И отец, и мать продолжают поддерживать близкие отношения с Марией. Егор Кончаловский часто делится в соцсети снимками, на которых запечатлена красавица-дочь, а мама, судя по всему, уже познакомилась с бойфрендом наследницы лично и одобряет ее выбор, пишет «СтарХит».