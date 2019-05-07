Карди Би явилась на бал костюмов «Met Gala 2019» в платье с рубинами стоимостью 250 тысяч долларов

Звезда хип-хопа пришла на фотокол в наряде цвета бордо с супердлинным шлейфом, который смело мог бы заменить красную дорожку.

Карди Би по-прежнему не изменяет себе. После появления на премии «Грэмми» в «платье-ракушке» на бал костюмов «Met Gala-2019» певица пришла в умопомрачительном наряде, который одновременно скрывал и в то же время подчеркивал ее выдающиеся формы.

Костюм цвета бордо для «фэшн-Оскара» создал Том Браун. Наряд сшит из тюля и шелковой органзы и украшен вышивкой ручной работы. Кроме этого, на декор платья ушло 30 тысяч выкрашенных в тон павлиньих перьев.

Экстравагантный образ завершила шапочка, скрывающая пышную шевелюру звезды, и супер-длинный шлейф, который смело мог бы заменить красную дорожку.

«Вишенкой на торте», точнее на пышном бюсте звезды, оказались два рубина на сосках. Стоимость камней составляет 250 тысяч долларов. На создание этого фэшн-шедевра ушло более двух тысяч часов, а работала над ним команда из 35 человек.

Том Браун, говоря о своем творении, отметил, что создал это платье специально для Карди Би, потому что считает ее воплощением женской красоты, и это платье позволило ее лишний раз подчеркнуть.

«Несмотря на то, что наряд полностью закрывает фигуру, он в то же время выделяет определенные части тела с помощью йонического орнамента, выреза в виде сердца сзади и рубиновых сосков. Только Карди могла себе позволить не открывать кожу, но в то же время привлечь внимание к каждой части своего тела», – рассказал Браун.