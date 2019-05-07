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«Футболки близко»: Кит Харрингтон рассказал о выпуске эксклюзивной одежды для фанатов «Игры престолов»

Исполнитель роли Джона Сноу в социальных сетях поделился фотографиями футболок с тематическими принтами. Естественно, тематика касается исключительно культового сериала.

«Футболки близко»: Кит Харрингтон рассказал о выпуске эксклюзивной одежды для фанатов «Игры престолов»
Фото:https://www.instagram.com/moneylinetees/

Каждую серию популярного американского сериала «Игра престолов» фанаты ожидают с нетерпением, делятся подробностями, выискивают ляпы и пересматривают по нескольку раз. Один из главных героев киносаги, Кит Харрингтон, решил обрадовать поклонников новостью о выходе эксклюзивной одежды.

В своем Instagram исполнитель роли Джона Сноу опубликовал несколько снимков с уникальными принтами по мотивам «Игры престолов».

«Футболки близко», – написал Харрингтон.

Майки на фотографиях Кита самые разные. Есть и шутливые варианты вроде лютоволка в солнцезащитных очках на фоне пальмы и с надписью «Лето близко», а есть и просто фанатские со знаменитыми цитатами из сериала.

Напомним, трейлер к очередной серии «Игры престолов» уже вышел. Создатели старались подавать события грядущего эпизода как можно аккуратнее, но нам все равно удалось отыскать спойлеры.

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«Футболки близко»: Кит Харрингтон рассказал о выпуске эксклюзивной одежды для фанатов «Игры престолов»
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