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Александр Васильев приобрел на блошином рынке Парижа дамский туалетный столик времен Наполеона

Историк моды признался, что стал большим специалистом в области покупок в таких стихийных «торговых точках».

Александр Васильев приобрел на блошином рынке Парижа дамский туалетный столик времен Наполеона
Александр Васильев/globallookpress.com

Известный историк моды Александр Васильев в Instagram признался, что за последние 35 лет, что живет в Париже, он стал большим специалистом в области покупок на блошиных рынках. В столице Франции их всего четыре, но каждый по-своему интересен. При этом Васильев отметил, что везде нужно торговаться. Можно сбросить до 35% от стоимости товара. Особенно на продавцов действуют наличные деньги.

Также Васильев раскрыл несколько секретов, как можно сбить цену. Нужно всегда улыбаться, знать язык, тщательно осматривать предмет, но при этом не выражать никаких чувств и тем более восторга.

Последний визит Васильева на рынок случился совсем недавно. Он купил несколько интересных вещей в свою коллекцию. Совсем скоро он опять пойдет на блошиный рынок. Причем возьмет с собой учениц своей Выездной школы. Историк моды научит девушек отличать подлинное от подделок, торговаться, выявлять шедевры и дефекты.

Также Васильев похвастался своими последними приобретениями. «Это каминный экран в стиле второго рококо с вышивкой на шотландскую тему и инкрустацией перламутром с бывшей виллы Коко Шанель Ла Пауза (с фотодокументацией в доказательство подлинности), коллекция французских украшений в стиле Ар Деко 1920-х и 1930-х годов, дамский туалетный столик красного дерева 1820-х годов и серия рисунков с модами 1944-1945 годов французского стилиста Жизель Симон, среди которых модель пальто «Освобождение» ко Дню Победы и бального платья «Чайковский». Желаю и вам хороших праздников и замечательных покупок под мирным небом!» – заявил историк моды.

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Александр ВасильевПарижФранция
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Александр Васильев приобрел на блошином рынке Парижа дамский туалетный столик времен Наполеона
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