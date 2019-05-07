Анна Нетребко не вовремя показала в Сети пострадавший от пожара Нотр-Дам

Подписчики аккаунта певицы в Instagram раскритиковали оперную диву за неудачное время для подобного поста.

Анна Нетребко гастролирует по городам Европы. После приезда к отцу в Россию певица вернулась к выступлениям в Париже. Оперная дива не смогла пройти мимо сгоревшего Собора Парижской Богоматери. Она поделилась с подписчиками в Instagram видео руин.

Певица отметила, что вход на остров, где находится Нотр-Дам, перекрыт. Нетребко показала стены и башни собора в копоти. Памятник архитектуры обнесли строительными лесами и восстанавливают с помощью подъемного крана. Оперная дива выразила надежду, что Собору Парижской Богоматери смогут вернуть первозданный вид.

Большинство подписчиков в Instagram раскритиковали Анну Нетребко. По мнению поклонников, видео о сгоревшем Нотр-Даме оказалось неуместным, поскольку в России скорбят по другой трагедии. 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 загорелся во время вынужденной посадки. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

«Плевать на эти руины. Их восстановят. Как можно сегодня об этом? Обливайтесь слезами по камням», «При всем уважении, нам сегодня не до собора», «У нас люди сгорели в самолете, дети, а Вы, Анна, со своим собором», «Жалко животных в Забайкалье и людей в самолете. Здание, которому 856 лет – нет», – написали в комментариях возмущённые пользователи.

Некоторые фанаты оперной дивы попытались оправдать звезду, заметив, что пожар в Нотр-Даме и авиакатастрофа в Шереметьево никак не связаны между собой. Анна Нетребко оставила критику без ответа.

Напомним, 15 апреля произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери. Вероятно, причиной пожара послужили нарушения техники безопасности во время реконструкции архитектурного памятника. На восстановление Нотр-Дама, который простоял более 800 лет, самый богатый человек Европы Бернар Арно выделил 200 млн долларов.