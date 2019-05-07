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В Сети появились одни из последних снимков Жанны Фриске с сыном Платоном

Четыре фотографии представлены в виде коллажа и сделаны в зоопарке.

В Сети появились одни из последних снимков Жанны Фриске с сыном Платоном
Жанна Фриске/globallookpress.com

На фанатской страничке сына Жанны Фриске Платона Шепелева появились снимки из зоопарка, сделанные незадолго до смерти яркой исполнительницы. Четыре фотографии представлены в виде коллажа. На кадрах Жанна Фриске радуется жизни и улыбается. Правда, уже бросается в глаза, что она заметно набрала вес. Скорее всего, это последствия приема различных препаратов.

«Когда мама моя была беременна младшей сестрой, до самого последнего дня все говорили, что родится мальчик. Папа ходил гордый, накрывал столы в честь наследника. А на свет появилась Наташа. Поэтому кого Бог даст, того мы и примем с радостью. Но я, конечно, всегда хотела сына, и очень надеюсь, что моя мечта сбудется». Эти слова Жанна Фриске говорила незадолго до появления ребенка в ее семье.

Отметим, что этот же коллаж примерно через месяц после смерти певицы публиковала родная сестра Жанны Фриске Наталья. Певица умерла в июне 2015 года. На протяжении двух лет она боролась с раком мозга. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Несколько месяцев назад близкая подруга Фриске Ольга Орлова рассказывала в эфире программы «Секрет на миллион», что смерть исполнительницы стала для нее личной трагедией. В последние недели жизни Жанна уже никого не узнавала. По словам Орловой, длительное лечение сказалось на здоровье Фриске. Она сильно поправилась.

Сейчас в семье певицы очень непростая обстановка. Муж Жанны Дмитрий Шепелев не дает родным видеться с ребенком. Орлова отмечала, что родственники после смерти исполнительницы все переругались. Сама она очень бы хотела видеться со своим крестником Платоном, но отец ребенка не желает, чтобы певица общалась с его сыном.

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архивные снимкиЖанна ФрискеПлатон Шепелев
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В Сети появились одни из последних снимков Жанны Фриске с сыном Платоном
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