«Он вообще не ночевал дома»: близкие Тюльпановой впервые рассказали о предательстве Кержакова

Девушка тоже прокомментировала свой развод с футболистом. Она вспомнила о том, как начинали рушиться их отношения. Высказались о поведении прославленного спортсмена и родственники Миланы.

Почти год россияне наблюдали за тем, как один из самых востребованных в недавнем прошлом футболистов нашей страны Александр Кержаков выяснял отношения с возлюбленной Миланой Тюльпановой. Летом прошлого года они друг друга публично обвинили в рукоприкладстве, изменах и наркозависимости. И сразу стали делить между собой сына Артемия, которому пару недель назад исполнилось два года. Спортсмен пытался сделать все, чтобы мальчик жил с ним после развода, но в итоге ребенок все же остался с мамой.

23 апреля этого года завершился бракоразводный процесс Александра и Миланы. Теперь футболист обязан платить бывшей жене алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Также он имеет право видеться с ним несколько раз в месяц.

На днях дочь сенатора Вадима Тюльпанова, который скончался в 2017 году, впервые прокомментировала развод. Она стала героиней передачи «Прямой эфир». Девушка рассказала, как изменилось поведение Кержакова, когда ее отец умер. Тогда Милана находилась на девятом месяце беременности. Утрата родителя стала для нее тяжелым ударом.

«После смерти папы — это черный, черный период моей жизни. Конечно, светлое пятно было в том, что родился сын, но настолько это выбило у меня почву из-под ног. Это все приводило практически к ежедневным истерикам. Я частенько теряла ощущение реальности. Я не могла принять, что у меня есть ребенок, но у меня уже нет отца. Все в одну секунду перевернулось», — поделилась переживаниями Тюльпанова.

Она отметила, что тогда полагалась на своего мужа, считая его опорой. «А для него ничего не произошло. Сейчас я уже считаю, что этот брак во многом был основан на расчете. Наверное, для него это в какой-то степени тоже была трагедия, но совсем по другим обстоятельствам, не таким, как у меня. Мне нужно было, чтобы он был рядом со мной, а он, наоборот, отстранялся, говорил, что ему это не надо, что от моих слез он устает, что если я не перестану, мы разведемся. Я начала это слышать со второй недели после смерти папы. Это еще больше ломало мою психику», — вспомнила девушка.

Тюльпанова призналась, что футболист мог уйти и требовал, чтобы она не звонила ему и не писала. По мнению Миланы, именно в тот момент их отношения начали рушиться. Она не стала скрывать, что ее отец изначально был против ее брака с Кержаковым, но со временем ради счастья дочери принял ее выбор. Мама девушки Наталья сейчас не понимает, как ее наследница смогла пережить смерть отца.

«Выписалась она 17 числа. С этого момента Миланочкин муж, зять Саша, начал меняться. Он в какой-то момент не приходил домой, в какой-то момент он вообще не ночевал дома, а через какой-то промежуток времени он исчез на месяц. Мы надеялись, что всю эту ситуацию возьмет под контроль более взрослый мужчина 35 лет, а это легло на плечи моего младшего сына. Ему было 12 лет. Он стал маленьким мужчиной. Он с большим достоинством нас с Миланой просто вытянул», — рассказала мама Тюльпановой.

Спустя годы девушке пришлось, под напором со стороны мужа, заявить о своей наркозависмости и отправиться лечиться в клинику в Таиланд. По словам Миланы, она пошла на все требования футболиста, чтобы сохранить с ним отношения. Однако Кержаков после этого перестал выходить с ней на связь и забрал сына.

«Как можно было так поступить? Взять и выкрасть ребенка. Потом не давать смотреть на ребенка. Она следовала каждому его предложению. Она выполняла все беспрекословно, но результат налицо. Сейчас мы счастливы, что с нами Темочка», — негодует бабушка Миланы Елена Анепир.

Своего ребенка Милана не видела 4 месяца. Она смогла его забрать лишь в декабре 2018 года. Уже позже суд определил постоянное место проживания Артемия.