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Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера

В прошлом году звездная пара блистала на этом культовом в сфере моды мероприятии. Поэтому сейчас поклонники модели вполне оправданно стали переживать за отношения пары.

Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера
Ирина Шейк и Бр'дли Купер. фото: globallookpress

В этом году темой бала Института костюма «Met Gala» стал стиль кэмп. Звезды прошлись по красной ковровой дорожке в экстравагантных и причудливых образах. Ирина Шейк сделала ставку на элегантность. Её бархатное платье с вшитыми перчатками, драгоценностями и глубоким декольте не выглядело эпатажно, но привлекло внимание публики.

Поклонники прозвали Ирину Шейк «сапфировой королевой». Дизайнер модного дома Burberry Риккардо Тиши давно сотрудничает с моделью, поэтому согласился сшить для нее роскошное синее платье. Кутюрье хотел сделать простой наряд, который при этом смог бы удивить Шейк.

«Ирина — один из самых важных людей в моей жизни. Она не только удивительно красивая женщина, но и чрезвычайно преданная. Ирина Шейк быстро становится настоящей иконой на красной ковровой дорожке», — рассказал Риккардо Тиши Harpers Bazaar.

Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на «Met Gala». Актёр был приглашён на модное мероприятие, но по неизвестным причинам не смог сопроводить свою супругу. Подписчики в Instagram начали предполагать, что могло случиться.

«Ирусик, мы беспокоимся! Где Купер? Ты как всегда неотразима!», «Брэдли испугался, что там будет Гага, и остался дома есть борщ», «Где Брэдли? Может, он фильм снимает?» — написали в комментариях фанаты Ирины Шейк.

Напомним, долгое время Брэдли Куперу и Леди Гаге приписывали отношения. Артисты снялись в фильме «Звезда родилась», за который певица получила «Оскар». Купер и Леди Гага на церемонии настолько эмоционально исполнили песню «Shallow», что зрители поверили в роман между звездами. Ирина Шейк делала вид, что ничего не происходит, но поклонники заметили, как она расстроилась. Позже Леди Гага опровергла все слухи о романе с Брэдли Купером, назвав социальные сети «сортиром» для сплетен.

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Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера
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