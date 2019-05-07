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Горный туризм: Анастасия Макеева с мужем покоряет возвышенности Крыма

Актриса призналась, что супруг буквально загнал ее во время романтической вылазки.

Горный туризм: Анастасия Макеева с мужем покоряет возвышенности Крыма
Анастасия Макеева/globallookpress.com

Известная актриса Анастасия Макеева в Instagram опубликовала новую видеозапись. Звезда отправилась в поход вместе со своим мужем. Сейчас она находится на отдыхе в Крыму. «Немного экстрима. Вершина близка», — заявила она. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Макеева с трудом взбирается в гору. При этом супруг звезды заявляет: «Анастасия, ползите вверх». На это она отвечает: «Ну ты загнал меня. Я могу упасть».

Отметим, что Анастасия Макеева в конце прошлого года в третий раз вышла замуж. При этом о своем избраннике она предпочитает не распространяться. Актриса считает, что счастье любит тишину.

Ранее Макеева была замужем за актером Петром Кисловым. Однако отношения достаточно быстро распались. Затем она несколько лет встречалась с актером Алексеем Макаровым. Наконец, с 2010 по 2016 год звезда состояла в браке с актером и композитором Глебом Матвейчуком. Эта пара считалась одной из самых красивых в мире российского шоу-бизнеса.

Кстати, не так давно Матвейчук, у которого теперь другая семья, рассказывал, что абсолютно счастлив в новых отношениях. А вот несколько лет назад, когда был вместе с Макеевой, того же самого он сказать не мог.

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Тэги:

Анастасия МакееваГлеб МатвейчукКрым
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Горный туризм: Анастасия Макеева с мужем покоряет возвышенности Крыма
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