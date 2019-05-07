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«Разрываюсь, но со всеми хочу проводить время»: Эмин Агаларов рассказал о воспитании детей

В течение месяца известный певец несколько раз чередует Баку и Москву, стараясь уделять внимание всем своим подрастающим наследникам.

«Разрываюсь, но со всеми хочу проводить время»: Эмин Агаларов рассказал о воспитании детей
Эмин Агаларов/globallookpress.com

Музыкант Эмин Агаларов наслаждается радостью отцовства. Буквально в последний день прошлого года у него родилась дочь Афина. Свободное время он проводит с ребенком. Как говорит исполнитель, характером дочь в маму. Она очень спокойная и невозмутимая девочка. Ребенок любит купаться, обожает слушать колыбельные от отца. Музыкант возит ребенка везде с собой, чтобы чаще видеть дочь.

Эмин старается больше времени проводить с детьми/globallookpress.com

«Плюс, каждую неделю или десять дней стараюсь летать в Баку к старшим. Разрываюсь, но со всеми хочу проводить время», — заявил артист.

Интересно, что от первого брака у Эмина трое детей. Один из сыновей — большой поклонник рэпера Элджея. Музыкант признался, что летает с сыном на концерты коллеги по творческому цеху.

Эмин надеется, что дети пойдут по его стопам, когда вырастут. Он приучает наследников к пению. Чуть позже он хочет познакомить детей со своими самыми любимыми артистами. Старшей дочери Амине уже пять лет. Не так давно он подарил ей караоке-приставку. Вместе они пели «Спокойной ночи, малыши». Девочка стеснялась при исполнении, но, как считает Эмин, у них получился неплохой дуэт, сообщает «СтарХит».

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воспитание детейрождение дочериЭмин Агаларов
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«Разрываюсь, но со всеми хочу проводить время»: Эмин Агаларов рассказал о воспитании детей
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