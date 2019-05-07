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Зажгла так зажгла: Кэти Перри нарядилась люстрой на «Met Gala 2019»

Наряд поп-певицы оказался одним из самых экстравагантных на красной дорожке модного мероприятия.

Зажгла так зажгла: Кэти Перри нарядилась люстрой на «Met Gala 2019»
Фото:Фото: Globallookpress.com

Минувшей ночью в Нью-Йорке отгремело одно из самых ярких и долгожданных событий модной индустрии — бал Института костюма «Met Gala 2019». Организаторы мероприятия на этот раз задали непростую тему: «Кэмп: заметки о моде».

Эстетика кэмпа предполагает все авангардное, экстраординарное, не соответствующее нормам. В свое время этот термин ввела в обиход американская писательница Сьюзен Сонтаг. «Кэмп — это женщина, закутанная в платье, сделанное из трех миллионов перьев», — объясняла литератор.

Гости «Met Gala 2019» следовали определению достаточно четко. Правда, некоторые, как Селин Дион, приняли объяснение слишком буквально и показали наряды, почти целиком состоящие из перьев.

Пожалуй, самый экстравагантный образ на вечеринке продемонстрировала Кэти Перри. Поп-певица продефилировала перед объективами изумленных фотографов в костюме люстры.

Как сообщает Elle, платье для звезды было предоставлено модным домом Moschino. Полностью состоящее из прозрачных страз, оно оставляло открытыми ноги и плечи. На талии и на голове Кэти красовались самые настоящие электрические канделябры с горящими свечами. Обувь исполнительница тоже надела полностью из сверкающих камней.

Стоит отметить, что гостей мероприятия сегодня также шокировала Леди Гага. Певица продемонстрировала сразу четыре наряда на красной ковровой дорожке и в завершение осталась лишь в чёрном лифе, микрошортах и колготках в сеточку.

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Met Gala-2019звездный стильКэти Перримода и стиль
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Зажгла так зажгла: Кэти Перри нарядилась люстрой на «Met Gala 2019»
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