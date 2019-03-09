От Меган Маркл уходит уже третья помощница за несколько месяцев

На этот раз заявление об отставке подала «правая рука» герцогини Сассекской Эми Пикерилл.

На фоне слухов о тяжелом характере Меган Маркл и ее конфликте с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон от бывшей актрисы уходит еще одна ее помощница. Заявление об отставке подала Эми Пикерилл – личная советница и «правая рука» беременной герцогини.

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В Кенсингтонском дворце 32-летняя Пикерилл проработала около года. Причина, по которой Эми покидает свой пост, неизвестна. Источник, близкий к королевской семье, заверил журналистов, что помощница остается с Маркл в хороших отношениях. Она пробудет на должности до самых родов жены принца Гарри и даже успеет помочь ей с ребенком.

«Она и Меган довольно близки, общаются дружелюбно. Она (Эми Пикерилл. – прим.ред.) останется личным советником герцогини в долгосрочной перспективе», – утверждает инсайдер.

В декабре стало известно о том, что принца Гарри и его супругу покидает личный секретарь Саманта Коэн. Женщина также будет находиться во дворце до появления на свет первенца королевской четы. Изначально свои обязанности она исполняла временно, и в итоге сообщила, что не собирается становиться постоянным ассистентом пары.

Кроме того, ранее Меган Маркл осталась без своего телохранителя. Охранница Мелисса Туабти ушла всего через полгода после начала работы. Тогда одна из дворцовых сотрудниц сообщила, что герцогиня Сассекская просто не может привыкнуть к постоянной опеке службы безопасности, но в прессу немедленно просочились слухи о том, что женщина не вынесла требовательного нрава своего босса.

В обязанности Эми Пикерилл входила помощь с благотворительными проектами жены принца и составление списка ее ежедневных дел. Также помощница вела всю корреспонденцию герцогини. Ранее женщина уже получала должность при дворе, она была организатором брифингов и встреч принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако общественность подозревала Эми в несобранности, поскольку внук королевы Елизаветы II допускал на таких мероприятиях много ошибок, сообщал портал Celebdirtylaundry.

Официальных комментариев об уходе уже третьей ассистентки Маркл от королевского двора пока не последовало, отмечает Enews.