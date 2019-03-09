Татьяна Веденеева призналась, что из-за неудачной пластики у нее запали глаза

В свои 65 лет Татьяна Веденеева выглядит лучше многих своих более молодых коллег. Но любимая миллионами россиян звезда признается, что и у нее есть проблемы со внешностью. Однажды ей сделали подтяжку век, которая оказалась крайне неудачной.

В то время телеведущую беспокоила припухлость под глазом. Когда он была в заграничной поездке, ей сообщили, что освободилось место в одной из клиник, занимающихся хирургическим исправлением внешности, и она сразу же решилась на блефаропластику. Результат операции Веденееву не порадовал: ей сделали разрезы под обоими глазами, которых можно было избежать.

«Когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какие-то более запавшие», – рассказала артистка в беседе с Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион».

Ведущая отметила, что морщины и мешки, которые обязательно появляются под глазами с возрастом, можно и нужно устранять при помощи пластики, если, конечно, у женщины есть средства и желание выглядеть хорошо и идти в ногу со временем. Но при таких операциях, от которой пострадала она сама, разрезы не нужны, подтяжку делают всего лишь через небольшой прокол.

Веденеева не скрывает, что делает также уколы с ботоксом, и неоднократно ложилась под нож пластического хирурга для улучшения формы губ и подтяжки лица. Как отмечает сайт kp.ru, преобразившуюся после этих манипуляций звезду «Спокойной ночи, малыши» многие поклонники узнавали с трудом.

Ранее Татьяна Веденеева откровенно рассказала о том, как непросто складывалась и ее личная жизнь. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, после 15 лет брака с предпринимателем Юрием Беговым артистка узнала, что у мужа появилась другая женщина и есть ребенок. Ведущая, которая оставила ради супруга карьеру и по его требованию променяла свою жизнь на роль домохозяйки во Франции, приняла непростое решение разойтись.

В ходе бракоразводного процесса Татьяну поддерживал взрослый сын от первого брака, а после развода она возвратилась на родину. Как оказалось, поклонники не перестали любить артистку, и ее карьера вновь пошла в гору.