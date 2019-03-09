Сергей Лазарев представил песню Scream, с которой поедет на «Евровидение»

Сергей Лазарев опубликовал клип на композицию, с которой в мае представит Россию на «Евровидении». Видео на песню Scream появилось на официальном YouTube-канале артиста.

Создателем клипа исполнителя стал режиссер Константин Черепков. По его словам, в сюжете ролика показано становление главного героя, вступившего в борьбу с собственными страхами. «Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя», – рассказал режиссер.

Анонс премьеры ролика Лазарев разместил на своей страничке в Instagram. В комментариях поклонники признались, что с огромным нетерпением ждут выхода клипа, однако у тех, кто посмотрел Scream, мнения разделились. Многие, конечно же, высоко оценили работу самого певца и его коллектива, а некоторые заявили, что победить на международном конкурсе Лазареву не удастся.

«Клип потрясающий, как и песня! Удачи на «Евровидении!», «Желаю победы!», «Мурашки…все! Больше слов не надо…», «Послушала! Эпично», «Сильная песня. Но насколько такие песни на «евро» побеждают?», «Мне песня не понравилась,если честно, даже разочаровался как-то. Мало динамики, нет эксклюзивности. Жаль, думаю 4-5 место получите», «Шикарная песня, впрочем как и сам исполнитель. Вперед за победой», – пишут фанаты.

Напомним, в 2017 году в «Евровидении» Россия не участвовала. Тогда мероприятие проходило в Киеве, а конкурсантке от нашей страны Юлии Самойловой запретили въезд в страну. Теперь же принципиальную позицию заняла Украина. Точнее, музыканты-победители национального песенного отбора на международный конкурс. Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, из-за кабальных условий контракта организаторов и нежелания озвучивать политические лозунги украинских властей от поездки на «Евровидение» участвовать в конкурсе отказалась певица Maruv и еще три коллектива. В итоге на «Евровидении-2019» украинских артистов не будет.