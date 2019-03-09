Изменившаяся до неузнаваемости Жанна Агузарова показала содержимое своего рюкзака

Яркий и экстравагантный образ Жанны Агузаровой на протяжении десятилетий оставался одним из главных символов отечественной рок-музыки. Но в последние годы певица редко появляется на российском телевидении. В мае 2015 года она стала звездой одного из выпусков передачи «Вечерний Ургант», где предстала в облике брюнетки в алом вечернем платье. Уже тогда поклонники заметили, что внешность знаменитости начала меняться.

Накануне 56-летняя исполнительница появилась в новом видео Vogue Russia, которое было опубликовано на YouTube. В ролике с названием «Что в сумке у Жанны Агузаровой?» она продемонстрировала на камеру содержимое своего рюкзака – кассетный плеер, который был назван «дедушкой инстаграмма», косметику, телефон и другие необходимые мелочи. Однако поклонники, увидевшие звезду рок-н-ролла, обратили намного больше внимания на ее практически неузнаваемый облик. Некоторые предположили, что артистка слишком увлеклась пластическими операциями.

«Жуткая жуть!», «Никто стареть не хочет», «Красивее все равно не стала», «Это не Жанна», «Совсем не похожа, как-будто не она это», «Ни нос, ни глаза не ее», «Это разве ее волосы? А по-моему, парик это», «Да ничего она не делала. Просто поменяла образ, цвет волос, макияж. Она же ходила без бровей, ресниц и с синими губами. Любой преобразится», «Это она», – рассуждают фанаты в Instagram.

Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, жильцы дома, где находится московская квартира Жанны Агузаровой, заметили, что певица почти не выходит из своих апартаментов. Раньше музыканты устраивали там шумные вечеринки, длившиеся буквально неделями, теперь же стало совсем тихо. Даже в магазин артистка не ходит: продукты ей приносит некий мужчина, который просто оставляет пакеты с едой у ее порога.