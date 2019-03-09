«Он улыбался, шутил»: режиссер последнего фильма с Этушем успел встретиться с артистом за два дня до его смерти

Режиссер и актер Сергей Батаев называет Владимира Этуша своим дедушкой. Народный артист в некотором роде заменил молодому автору родственника, который скончался еще до его появления на свет.

Именно короткометражка Батаева «Старый вояка» оказалась последним фильмом, где снялся Владимир Абрамович. Легенда советского и российского кино сыграл главного героя – пожилого мужчину который пытается сбежать из своей деревни на фронт в 1945 году.

Сергей успел увидеться с мэтром всего за два дня до его смерти. Как рассказал режиссер, Этуша как раз выписали из госпиталя, и всем казалось, что 96-летнему артисту стало лучше. Когда Батаев пришел к нему, настроение актера, казалось, было отличным.

«Да, так печально все сложилось. Он улыбался, смеялся, шутил. А сегодня такое известие…», – поделился с журналистами молодой коллега Этуша.

К сожалению, прославленный актер не успел посмотреть новый фильм со своим участием. Работа над картиной уже закончена, но премьеру планировалось устроить к шестому мая, в честь 97-летия Этуша. Как признался Батаев, именно Владимир Абрамович в свое время поверил в его талант и согласился «помочь Сереже», сыграв в его творении, пишет «МК».

Напомним, прощание с Владимиром Этушем пройдет в театре имени Вахтангова, в последний путь звезду отечественного кино проводят на Новодевичьем кладбище столицы. Как сообщает агентство ТАСС, состояние здоровье народного артиста СССР резко ухудшилось около месяца назад. У него произошел тяжелый инфаркт, после которого его недуг обострился. В медицинское учреждение, где актер скончался в субботу, 9 марта, его доставили в бессознательном состоянии.