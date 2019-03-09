У Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой появился «взрослый ребенок»

В доме артистов уже два года живет 23-летняя девушка, которую они называют своей приемной дочерью.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова женаты почти четверть века. Супруги долгое время не могли завести ребенка, но через четырнадцать лет после свадьбы у них наконец появился сын Елисей. Однако мало кому известно, что в доме артистов живет девушка, которую они зовут своей приемной дочерью.

23-летняя Алена стала частью актерской семьи два года назад. Она преподает на актерских курсах «Певчие дрозды», созданных супругами после в память сына Певцова от прежних отношений Даниила, который скончался по трагической случайности в 2012 году.

Как отмечает сама Алена, она вовсе не сирота. У нее есть своя семья – отец и мать, сестра бабушка. С четой известных актеров она познакомилась, когда поступила на их курсы. Там ей помогли освоить профессию, понять, каково ее место в жизни. В какой-то момент у девушки начались трудности, что-то, по ее словам, «пошло не туда». А благодаря участию «приемных родителей» она смогла справиться со своими проблемами.

«Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Неожиданно у нас появился взрослый ребенок», – рассказал Дмитрий Певцов.

Как отмечает «Пятый канал», Алена с легкостью нашла общий язык с сыном артистов Елисеем, а ее папа и мама совсем не против ее новых звездных «родителей».

Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, Певцов и Дроздова по-настоящему счастливы в браке, поклонникам это хорошо заметно по публикациям 55-летнего актера в соцсетях. Так, ранее он поделился редким снимком, на котором запечатлен 25 лет в объятиях жены, а также разместил в Instagram семейное фото с наследником. Как отметили фанаты, Елисей растет очень похожим на своего знаменитого отца.