НОВОСТИ Воспринимал все близко к сердцу: чем болел актер Владимир Этуш
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Воспринимал все близко к сердцу: чем болел актер Владимир Этуш

Анастасия Морылева

За свою жизнь народный артист СССР пережил тяжелое ранение на фронте и серьезную аварию.

Актер Владимир Этуш ушел из жизни в субботу, 9 марта 2019 года. До последнего дня артист не переставал радовать поклонников на сцене Театра имени Е. Вахтангова, а также он никогда не отказывался от съемок в кино. И хотя Владимиру Абрамовичу было 96 лет, он как-будто не обращал внимания на свой возраст: всегда свежий, бодрый и полный сил.

Болезни и многочисленные госпитализации в больницы Москвы оставались за кадром… Портал Teleprogramma.pro узнал чем болел и отчего умер актер.

2001 год: Этуш попал в больницу

В 2001 году широкая публика впервые услышала о том, что у Владимира Этуша проблемы с сердцем. Тогда 79-летний актер попал в больницу. Правда состояние здоровья артиста было не таким плачевным, как это преподнесли в ряде СМИ. Сообщалось, что Этуш перенес инсульт, хотя в действительности Владимир Абрамович лег на плановое обследование и прошел курс интенсивной терапии в связи с проблемами с сердцем.

От чего умер Владимир Этуш
2011 году широкая публика узнала, что Владимир Этуш попал в больницу из-за проблем с сердцем. Фото: globallookpress.

2003 год: перелом в результате аварии

В 2003 году 81-летней Этуш вместе с супругой Еленой Горбуновой попал в аварию на своем автомобиле Toyota Carina. Актер превысил скорость и протаранил столб. Машина после ДТП не подлежала восстановлению, а водитель и его пассажирка были госпитализированы в больницу. Если у Елены медики диагностировали только ушибы, то у Эшута травмы оказались серьезнее — перелом ключицы.

2007 год: актера вновь стало беспокоить сердце после кражи

После того, как в 2007 году актера обокрали, он вновь оказался на больничной койке. 85-летний Этуш тяжело пережил эту новость и его сердце не выдержало. Об этом происшествии сообщал портал NEWSru.com.

Правда, неудачливые воры вскоре подкинули часть украденных ценностей и Владимир Абрамович быстро пошел на поправку.

От чего умер Владимир Этуш
В 2007 году артиста ограбили, что стало причиной его госпитализации. Фото: кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 г.

2011 год: у Этуша обнаружено нарушение сердечного ритма

В 89 лет Этуш честно признался, что никогда не был отъявленным ЗОЖником. Он не бегал по утрам, не дала гимнастику и был злостным курильщиком. 28 февраля 2011 года Владимир Абрамович вновь попал в больницу из-за проблем с сердцем. У актеры было обнаружено нарушение сердечного ритма. После лечения Этуш вновь вернулся на сцену.

2017 год: сильный ушиб позвоночника после падения

В 2017 году 95-летний Владимир Этуш отравился в поликлинику и прямо на пороге лечебного учреждения упал… В экстренном порядке он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщал портал kp.ru. Предварительный диагноз: перелом шейного отдела позвоночника не подтвердился. Оказалось, что у артиста сильный ушиб.

От чего умер Владимир Этуш
В результате аварии у актера была сломана ключица. Фото: globallookpress.

2018 год: отмена спектакля по состоянию здоровья Этуша

25 ноября на сцене Театра имени Е. Вахтангова должен был состоятся спектакль «Бенефис» с Владимиром Этушем. Однако постановку пришлось отменить, так как артист почувствовал недомогание: сильную слабость. Сайт Gazeta.ru сообщал, что «Бенефис» заменили творческим вечером Евгения Князева и Ольги Тумайкиной.

От чего умер Владимир Этуш
Спектакль «Бенефис» был отменен из-за недомогания Этуша. Фото: globallookpress.

2019 год: госпитализация 8 марта

8 марта Этуш в очередной раз попал в больницу, но на этот раз его состояние обеспокоило медиков: артист был доставлен в реанимацию без сознания. Через несколько часов его не стало. По словам дочери актера, причиной смерти, скорее всего, стала остановка сердца.

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Воспринимал все близко к сердцу: чем болел актер Владимир Этуш
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