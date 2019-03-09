Лещенко и Гафт скорбят по ушедшему из жизни Владимиру Этушу

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко и актер Валентин Гафт почтили память покойного Владимира Этуша. Кинодеятель скончался в одной из московских клиник, 9 марта. По некоторым данным, когда артиста доставили в отделение реанимации, он находился в бессознательном состоянии. Позже наследница покойного актера, его дочь Раиса призналась, что его отец мог умереть из-за проблем с сердцем. Ранее Валентин Абрамович уже жаловался на плохое самочувствие, однако продолжал появляться на публике, а прошлым летом он и вовсе отдыхал в Италии.

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Известие о кончине Этуша прокомментировали 77-летний Лещенко и 83-летний муж актрисы Ольги Остроумовой — Валентин Гафт. «Вы знаете, он был, наверное, одним из самых любимых актеров нашего отечества… Я думаю, что его театральные роли и кинороли останутся надолго в памяти. И мы с ними еще долго будем жить, вспоминая этого великого человека», — приводит «РенТВ» слова именитого певца.

В свою очередь, Валентин Иосифович заявил, что Этуш был необыкновенным артистом, и его любила вся страна. «Один их лучших артистов нашего времени. Люди этого не забудут. Очень жаль», — цитирует gazeta.ru слова Валентина Гафта.

Владимир Этуш известен по ролям в таких картинах, как: «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем тридцати фильмах.