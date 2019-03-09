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«Ценю в женщине интеллект»: муж Собчак заговорил о своих предпочтениях

46-летний Максим Виторган и 37-летняя Ксения Собчак официально подтвердили свой разрыв.

«Ценю в женщине интеллект»: муж Собчак заговорил о своих предпочтениях
Максим Виторган (Фото: Globallookpress.com)

В браке с Максимом Виторганом телеведущая Ксения Собчак прожила около шести лет. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. Для светской львицы эти роды стали первыми. В откровенных интервью Ксения Анатольевна признавалась, что счастлива рядом с мужем. И ничто не предвещало подобной развязки их отношений. В феврале 2018 года телеведущая публиковала в своем Instagram романтические послания, упоминая отца своего маленького сына. В годовщину свадьбы Ксения обратилась к Виторгану, поблагодарив его за каждую прожитую вместе минуту.

«Спасибо, Максим Виторган, за каждый день, прожитый вместе! И за чудо-мальчика, который так похож на тебя!» — писала Ксения.

И вот год спустя в прессе появились публикации о том, что Собчак якобы увлеклась экс-супругом актрисы Дарьи Мороз — театральным режиссером Константином Богомоловым. Однако, несмотря на все слухи и кривотолки, сама телеведущая вразумительных комментариев на этот счет не давала.

Позже Ксения м Максим официально подтвердили свое расставание. В Stories телеведущая продолжает публиковать кадры с двухлетним сыном Платоном, отвлекаясь от семейных проблем. К слову, сам Виторган после разрыва с женой заговорил о своих предпочтениях, на которых он основывается при выборе второй половинки.

«Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение. Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная», — приводит «СтарХит» слова Максима Виторгана.

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