«Ценю в женщине интеллект»: муж Собчак заговорил о своих предпочтениях

В браке с Максимом Виторганом телеведущая Ксения Собчак прожила около шести лет. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. Для светской львицы эти роды стали первыми. В откровенных интервью Ксения Анатольевна признавалась, что счастлива рядом с мужем. И ничто не предвещало подобной развязки их отношений. В феврале 2018 года телеведущая публиковала в своем Instagram романтические послания, упоминая отца своего маленького сына. В годовщину свадьбы Ксения обратилась к Виторгану, поблагодарив его за каждую прожитую вместе минуту.

«Спасибо, Максим Виторган, за каждый день, прожитый вместе! И за чудо-мальчика, который так похож на тебя!» — писала Ксения.

И вот год спустя в прессе появились публикации о том, что Собчак якобы увлеклась экс-супругом актрисы Дарьи Мороз — театральным режиссером Константином Богомоловым. Однако, несмотря на все слухи и кривотолки, сама телеведущая вразумительных комментариев на этот счет не давала.

Позже Ксения м Максим официально подтвердили свое расставание. В Stories телеведущая продолжает публиковать кадры с двухлетним сыном Платоном, отвлекаясь от семейных проблем. К слову, сам Виторган после разрыва с женой заговорил о своих предпочтениях, на которых он основывается при выборе второй половинки.

«Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение. Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная», — приводит «СтарХит» слова Максима Виторгана.